بالفيديو: نموذج خشبي متقن من لكزس GX 460

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 يونيو 2021, 11:58 صباحا

قناة «Woodworking Art» على يوتيوب تشتهر بتقديم إبداعات فنية من خلال تصميم نماذج خشبية رائعة للسيارات.

وكان آخر هذه النماذج هي سيارة لكزس GX 460، وهذه النسخة تحديدًا بحجم 1/13 من حجم الموديل الأصلي، ونشاهد الشبك الشهير لـ GX 460 بتصميم منحوت بدقة مذهلة، مع عناية مماثلة بالتفاصيل في التصميم الخلفي والجانبي والجنوط وفقًا لموقع «القيادي».

دقة في التفاصيل خاصة في نحت شكل الشبك تمت كلها باليد على مدار ساعات طويلة مرهقة، والأجمل من ذلك أن الداخلية منحوتة بإبداع مماثل، كما يمكن فتح غطاء المحرك والاطلاع على التصميم الخشبي لمحرك V8 سعة 4.6 لتر للموديل.

 

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