صور مسربة لـ«داخلية جينيسيس GV60»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 يونيو 2021, 12:29 مساء

ظهرت صور المقصورة الداخلية لسيارة «جينيسيس GV60» الجديدة كليًّا على الإنترنت، لتكون أول سيارة كروس أوفر كهربائية من العلامة الكورية الفاخرة.

«جينيسيس GV60» سترتكز على نفس منصة E-GMP المشتركة مع «هيونداي أيونيك 5» و«كيا EV6» ومعظم السيارات الكهربائية القادمة لمجموعة «هيونداي»، وستتمتع السيارة بتصميم مميز للخارجية والداخلية، كما يظهر في الصور المرفقة، وذلك وفقًا لموقع «القيادي».

أول شيء تلاحظه العين هو المقود المختلف عن أي مقود في سيارات «جينيسيس» الأخرى، وتشمل مواصفاته أزرارًا لتشغيل وإيقاف السيارة وزرًا لوضعية القيادة، كما نرى لوحة عدادات رقمية بالكامل وشاشة معلومات ترفيهية كبيرة.

ويبدو أن النسخة الاختبارية مزودة بكاميرات للرؤية الخلفية بدلًا عن المرايا الجانيبة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رسميا.. عماد الدهماني مدربا لـ«الأهلي طرابلس»
رياضة محلية
اكتشاف كهف أثري كبير يحوي رسوما صخرية بمنطقة ميراد مسعود شرق ليبيا
ثقافة وفن
رئيسة وزراء نيوزيلندا تستنكر إصدار فيلم حول هجمات مسجدي «كرايست تشيرش»
دولى
بايدن يعد بأن يحدد لبوتين «خطوطه الحمراء» خلال لقاء جنيف
دولى
المنتخب الوطني يسقط أمام منتخب ليبيريا استعدادا لمواجهة السودان الحاسمة
رياضة محلية
وزير خارجية مالطا: الشعب الليبي عانى طويلا من الحرب وعلى الاتحاد الأوروبي تقديم ...
ليبيا
حالة جدل في الوسط الرياضي حول تعرض جمال الزروق لحملة ابتزاز وتهديد
رياضة محلية
بيان قمة الأطلسي: «لا عودة إلى الوضع الطبيعي» ما دامت موسكو تنتهك القانون الدولي
دولى
الماتادور الإسباني ينطلق بمواجهة السويد في «يورو 2020»
رياضة عالمية
تعرف على الإسعافات الأولية حال التعرض للدغة العقرب
طب وصحة
إريكسن يتحدث لأول مرة منذ سقوطه.. والطبيب: عانى سكتة قلبية
رياضة عالمية
«نوفافاكس»: لقاحنا المضاد لفيروس كورونا فعال بنسبة 90%
دولى
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

4 خطوات مهمة قبل شراء سيارة مستعملة