صور مسربة لـ«داخلية جينيسيس GV60»

ظهرت صور المقصورة الداخلية لسيارة «جينيسيس GV60» الجديدة كليًّا على الإنترنت، لتكون أول سيارة كروس أوفر كهربائية من العلامة الكورية الفاخرة.

«جينيسيس GV60» سترتكز على نفس منصة E-GMP المشتركة مع «هيونداي أيونيك 5» و«كيا EV6» ومعظم السيارات الكهربائية القادمة لمجموعة «هيونداي»، وستتمتع السيارة بتصميم مميز للخارجية والداخلية، كما يظهر في الصور المرفقة، وذلك وفقًا لموقع «القيادي».

أول شيء تلاحظه العين هو المقود المختلف عن أي مقود في سيارات «جينيسيس» الأخرى، وتشمل مواصفاته أزرارًا لتشغيل وإيقاف السيارة وزرًا لوضعية القيادة، كما نرى لوحة عدادات رقمية بالكامل وشاشة معلومات ترفيهية كبيرة.

ويبدو أن النسخة الاختبارية مزودة بكاميرات للرؤية الخلفية بدلًا عن المرايا الجانيبة.