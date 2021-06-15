توقعية جديدة لـ«بيك أب تويوتا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 يونيو 2021, 03:44 مساء

تقترب «تويوتا» من تقديم سيارتها البيك أب «تندرا 2022» الجديدة كليًّا، ولنشاهد اليوم لها تصميمًا تخيليًّا، جديد يستند إلى أحدث اللقطات التجسسية والصور التشويقية.

من المرجح أن يحصل الجيل الجديد على قاعدة عجلات TNGA-F الجديدة التي تُستخدم في الجيل الجديد من لاندكروزر، وستحصل السيارة على قوة أكبر مع عزم دوران أعلى من المحرك المستخدم حاليًا ذي الثماني أسطوانات على شكل حرف «في» سعة 5.7 ليتر، الذي تبلغ قوته 381 حصانًا، وعزم دورانه 544 نيوتن/ متر وذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».

ويمكن توقع قوة السيارة المحسنة بالنظر إلى «تويوتا» لاندكروزر الجديدة كليًّا، حيث انطلقت بمحرك بست أسطوانات سعة 3.5 لتر يولد قوة 409 أحصنة و650 نيوتن/ متر من عزم الدوران، وخلاف كونه محركًا أصغر يقلل وزن السيارة، فهو يوفر صرفية وقود أفضل أيضًا.

من المنتظر أن نشاهد نسخًا هجينة أو هجينة بالقابس من «تويوتا تندرا 2022» الجديدة كليًّا، وستدشن «تويوتا» السيارة في سبتمبر المقبل مع وصولها إلى الوكلاء في الأسواق المعروضة بها قبل نهاية 2021.

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