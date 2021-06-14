بالصور: سيارة للتخييم من «مرسيدس»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 يونيو 2021, 03:53 مساء
مرسيدس تقدم موديل «ويكندر» للتخييم يتسع لـ4 أشخاص

لا تتوقف شركة «مرسيدس بنز» عن تقديم موديلات جديدة تستحوذ على إعجاب واهتمام كل عشاق السيارات.

وقررت الشركة الألمانية هذه المرة أن تقدم موديل «ويكندر» للتخييم والتي تتسع لـ4 أشخاص.

وأمدت «مرسيدس ويكندر» بخيمة على سطح السيارة، لكي تصبح غرفة نوم كبيرة تتسع لنوم شخصين داخل السيارة ومثلهما على السطح.

ويصف الخبراء ويكندر بأنها وسيلة رائعة للتخييم والهروب من زحمة وضغط حياة المدينة، وذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».

ويمكن لمقاعد «ويكندر» أن تتحرك إلى الأمام والخلف، وكذلك فإنها قابلة للطي أيضًا، وليس ذلك فحسب بل يحتوي سطح السيارة أيضًا على مرتبة إسفنجية، وكذلك أماكن لشحن الأجهزة الإلكترونية مع بطارية منفصلة لتشغيل الأضواء والأجهزة الأخرى.
فيما يمكن أن يتم لف المقاعد الأمامية 180 درجة، وهو ما يحول السيارة لجلسات شبيهه بجلسات القطار.

وستتمتع «ويكندر» بمطبخ يمكن سحبه من خلف السيارة، وكذلك مظلة كبيرة يمكن الجلوس تحتها خارج السيارة.

وستتوفر السيارة الجديدة لأول مرة في سوق الولايات المتحدة الأميركية، حيث ستبدأ أسعارها من نحو 70 ألف دولار، بحسب ما ذكرته متحدثة رسمية في «مرسيدس».

ويأتي ذلك بعدما طرحت شركة «مرسيدس» 10 موديلات جديدة أو معاد تعديلها في العام 2019.
وتواصل الشركة نموها وكسب أسواق جديدة خاصة بعدما حققت أعلى مبيعات في تاريخها خلال العام الماضي.
 

مرسيدس تقدم موديل «ويكندر» للتخييم يتسع لـ4 أشخاص
مرسيدس تقدم موديل «ويكندر» للتخييم يتسع لـ4 أشخاص
مرسيدس تقدم موديل «ويكندر» للتخييم يتسع لـ4 أشخاص
مرسيدس تقدم موديل «ويكندر» للتخييم يتسع لـ4 أشخاص
مرسيدس تقدم موديل «ويكندر» للتخييم يتسع لـ4 أشخاص
مرسيدس تقدم موديل «ويكندر» للتخييم يتسع لـ4 أشخاص
مرسيدس تقدم موديل «ويكندر» للتخييم يتسع لـ4 أشخاص
مرسيدس تقدم موديل «ويكندر» للتخييم يتسع لـ4 أشخاص
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إريكسن يتحدث لأول مرة منذ سقوطه.. والطبيب: عانى سكتة قلبية
رياضة عالمية
«نوفافاكس»: لقاحنا المضاد لفيروس كورونا فعال بنسبة 90%
دولى
شركة فرنسية تعلن أنها تراقب «مشكلة أداء» في منشأة نووية صينية
دولى
رئيس «تيسلا»: سنقبل «بتكوين» مجددا عندما تصبح أقل تلويثا للبيئة
اقتصاد
ضربة قاضية وأرقام فريدة ونكهات خاصة في مباراة النمسا ومقدونيا
رياضة عالمية
وفاة رياضي ليبي غرقا قبل أيام من بطولة الأندية لتنس الطاولة
رياضة محلية
رسميا.. الجزائر تعلن سحب اعتماد قناة «فرانس 24»
دولى
لائحة اتهام قضية «الفتنة»: الأمير حمزة حاول الحصول على مساعدة السعودية للوصول ...
عربى
انتصار تاريخي لمنتخب إنجلترا في «يورو 2020» أمام كرواتيا
رياضة عالمية
إردوغان: تركيا «البلد الوحيد الموثوق به» في أفغانستان بعد الانسحاب الأميركي
دولى
سكان قطاع غزة يعيشون تحت وطأة اضطرابات ما بعد الصدمة
دولى
«فرانس برس»: بدء محاكمة الموقوفين الرئيسيين في قضية «زعزعة استقرار» الأردن ...
عربى
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شاهد جديد «كيا سبورتاج 2022»