بالصور: سيارة للتخييم من «مرسيدس»

مرسيدس تقدم موديل «ويكندر» للتخييم يتسع لـ4 أشخاص

لا تتوقف شركة «مرسيدس بنز» عن تقديم موديلات جديدة تستحوذ على إعجاب واهتمام كل عشاق السيارات.

وقررت الشركة الألمانية هذه المرة أن تقدم موديل «ويكندر» للتخييم والتي تتسع لـ4 أشخاص.

وأمدت «مرسيدس ويكندر» بخيمة على سطح السيارة، لكي تصبح غرفة نوم كبيرة تتسع لنوم شخصين داخل السيارة ومثلهما على السطح.

ويصف الخبراء ويكندر بأنها وسيلة رائعة للتخييم والهروب من زحمة وضغط حياة المدينة، وذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».

ويمكن لمقاعد «ويكندر» أن تتحرك إلى الأمام والخلف، وكذلك فإنها قابلة للطي أيضًا، وليس ذلك فحسب بل يحتوي سطح السيارة أيضًا على مرتبة إسفنجية، وكذلك أماكن لشحن الأجهزة الإلكترونية مع بطارية منفصلة لتشغيل الأضواء والأجهزة الأخرى.

فيما يمكن أن يتم لف المقاعد الأمامية 180 درجة، وهو ما يحول السيارة لجلسات شبيهه بجلسات القطار.

وستتمتع «ويكندر» بمطبخ يمكن سحبه من خلف السيارة، وكذلك مظلة كبيرة يمكن الجلوس تحتها خارج السيارة.

وستتوفر السيارة الجديدة لأول مرة في سوق الولايات المتحدة الأميركية، حيث ستبدأ أسعارها من نحو 70 ألف دولار، بحسب ما ذكرته متحدثة رسمية في «مرسيدس».

ويأتي ذلك بعدما طرحت شركة «مرسيدس» 10 موديلات جديدة أو معاد تعديلها في العام 2019.

وتواصل الشركة نموها وكسب أسواق جديدة خاصة بعدما حققت أعلى مبيعات في تاريخها خلال العام الماضي.



مرسيدس تقدم موديل «ويكندر» للتخييم يتسع لـ4 أشخاص

مرسيدس تقدم موديل «ويكندر» للتخييم يتسع لـ4 أشخاص

مرسيدس تقدم موديل «ويكندر» للتخييم يتسع لـ4 أشخاص

مرسيدس تقدم موديل «ويكندر» للتخييم يتسع لـ4 أشخاص

مرسيدس تقدم موديل «ويكندر» للتخييم يتسع لـ4 أشخاص

مرسيدس تقدم موديل «ويكندر» للتخييم يتسع لـ4 أشخاص

مرسيدس تقدم موديل «ويكندر» للتخييم يتسع لـ4 أشخاص

مرسيدس تقدم موديل «ويكندر» للتخييم يتسع لـ4 أشخاص