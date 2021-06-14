4 خطوات مهمة قبل شراء سيارة مستعملة

عادة ما تكون السيارات الجديدة ذات سعرٍ مرتفعٍ للغاية، هذا هو السبب الذي يدفع العديد من مشتري السيارات إلى شراء السيارات المستعملة بدلًا عن الجديدة، لكن عليك دائمًا أن تكون حذرًا في خياراتك، وتعرف ما الأشياء التي ينبغي مراعاتها عند شراء السيارة، خاصة إذا كنت تشتري سيارة مستعملة لأول مرة.

إليك قائمة تضم أهم الأشياء التي يجب أن تتحقق منها لكي تتمكن من تقييم السيارة المستعملة وتحديد جودتها وقيمتها قبل أن تشتريها:

افحص السيارة من الداخل والخارج بحثًا عن أي تلف أو ضرر

- يمكن أن يلعب مظهر السيارة وحالتها دورًا مهمًّا في تحديد قيمتها، افحص السيارة من الداخل وتأكد من أن التنجيد جيد، وتأكد في حال خضعت هذه السيارة لإصلاح أي ضرر خارجي أن الضرر غير مرئي ولا يمكن ملاحظته، واسأل عن عمليات الإصلاح التي خضعت لها بالتفصيل وكيف تم إصلاحها، وما إذا كانت عملية الإصلاح قد تمت في مركز مرخص ومعروف.

- قد يكون من الجيد أيضًا الحصول على كل معلومات ميكانيك السيارة وفحص الهيكل الخارجي وما تحت غطاء السيارة بحثًا عن أي ضرر أو مشاكل في المحرك أو الميكانيك، وإذا كنت لا تملك خبرة ولا تعرف هذه الأمور، ننصحك باستشارة خبير ميكانيك سيارات مستقل ليقوم بتقييم السيارة بالنيابة عنك.

قم بقيادة السيارة قبل شرائها

- قبل أن تشتري أي سيارة مستعملة، قم باختبارها بنفسك على الطرقات، جرب قيادتها في جولة على طرق المدينة الرئيسية وفي المنعطفات لتتأكد من أنك لن تواجه أي مشكلة أو صعوبات خلال القيادة، هذا سيجعلك تعرف ما إذا كانت السيارة جيدة في مختلف سرعات القيادة وعلى المنعطفات وتحديد مدى كفاءة عمل المكابح.

- من خلال قيادة السيارة، ستعرف ما إذا كان محركها جيدًا، لاحظ أي ضوضاء أو علامات غريبة، وتأكد من أن كل إجراءات السلامة مطابقة للمواصفات لتضمن مزيدًا من الأمان.

قم بإجراء اختبار التسرب

- إذا كان هناك أي سائل يتسرب من السيارة، فهذا يعني أن هناك مشكلة حقيقية قد تؤدي إلى مشاكل كبيرة في المستقبل. لإجراء اختبار التسرب، قم بقيادة السيارة لبعض الوقت، ثم توقف على جانب الطريق أثناء القيادة التجريبية واترك محرك السيارة يعمل لمدة 30 ثانية، بعد ذلك، تحقق من أسفلها لمعرفة ما إذا كانت هناك أي تسربات مرئية.

اطلب من ميكانيكي متخصص أن يفحص السيارة

- يجب عليك أن تصطحب شخصًا متخصصًا في ميكانيك السيارات ليفحص السيارة المستعملة جيدًا وبدقة قبل أن تشتريها، قد تكون تكاليف اصطحاب الميكانيكي عالية بعض الشيء لكنها ستوفر عليك الكثير من التكاليف والمتاعب في المستقبل، الميكانيكي سيكون قادرًا بحكم خبرته الطويلة على اكتشاف أي مشكلة غير ظاهرة أو تلف أو ضرر غير مرئي يمكن أن يجعلك تواجه مشاكل في المستقبل.

البحث عن التفاصيل

- قبل أن تشتري أي سيارة، ابحث جيدًا عن نوعها ومواصفاتها وطرازها، اقرأ جيدًا عن تجارب الآخرين على الإنترنت أو على موقع «يوتيوب»، وتأكد من أن السيارة تحتفظ بقيمتها في المستقبل، وأنك لن تواجه أي مشكلة في حال احتاجت إلى صيانة، وأن قطع الغيار والدعم الفني للسيارة متوفر في مدينتك أو منطقتك، وأخيرًا، تأكد من السعر واستفسر جيدًا عن القيمة المتوقعة للسيارة حسب حالتها.

إحدى أفضل الطرق للتحقق من قيمة السيارة هي استشارة شخص متخصص في بيع السيارات المستعملة أو ميكانيكي ذي خبرة.

من خلال المعلومات التي ذكرناها لك في هذه المقالة، ستكون قادرًا على شراء سيارة مستعملة دون أي قلق من وجود مشاكل أو أعطال، كما ستكون قادرًا على تحديد السعر التقريبي للسيارة كيلا تضطر إلى دفع أي تكاليف إضافية.

هذا المحتوى من «تيربو العرب».