شاهد جديد «كيا سبورتاج 2022»

سيارة كيا الكروس أوفر في أول ظهور لها على أرض الواقع

قبل عدة أيام قامت الصانعة الكورية «كيا» بتدشين سيارتها «سبورتاج 2022» الجديدة كليا بتصميم مختلف تماما عن الجيل الحالي مع داخلية أكثر فخامة، لنشاهد اليوم سيارة الكروس أوفر في أول ظهور لها على أرض الواقع.



تتميز «كيا سبورتاج 2022» بمقدمة غير تقليدية وجذابة مع خطوط جسد أكثر حدة وقوة وسقف متباين بشكل جيد مع الجسد الخارجي وخلفية مستقيمة، وستتوفر السيارة بفئة «إكس لاين» الجديدة التي تشمل مصدا أماميا مختلفا ولمسات سوداء وحدائد أكثر بروزا على السقف، مع زخرفات خشبية في الداخل، وذلك وفقا لموقع «القيادي».



المقصورة الداخلية لـ«كيا سبورتاج» جاءت أكثر فخامة بكثير مع تصميم فتحات الهواء ثلاثية الأبعاد وكونسول أوسط جديد كليا وضوابط للتحكم في تدفئة وتهوية المقاعد الأمامية، مع لوحة عدادات رقمية وشاشة واسعة لنظام المعلومات الترفيهية دون توضيح الأحجام.



حتى الآن لم تفصح «كيا» عن تفاصيل محركات السيارة ولكن نعلم أنها على الأقل ستتوفر بمحرك هجين بالقابس كما ظهر أثناء اختبارها أخيرا في ألمانيا.



سبورتاج 2022 بجسد أكثر حدة وقوة وسقف متباين وخلفية مستقيمة

تتميز كيا سبورتاج 2022 بمقدمة غير تقليدية

سبورتاج 2022 بجسد أكثر حدة وقوة وسقف متباين وخلفية مستقيمة

تتميز كيا سبورتاج 2022 بمقدمة غير تقليدية