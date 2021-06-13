أسباب ارتفاع حرارة محرك السيارة عند تشغيل المكيف

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 يونيو 2021, 11:59 صباحا

مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة يبدأ استعمال مكيف السيارة الدائم، لكن ما يزعج بعض أصحاب السيارات هو ارتفاع المحرك عند تشغيل المكيف خصوصا في السيارات القديمة، وعادة ما يحدث ذلك في مناطق الازدحام داخل المدن، مما يشكل خطرًا على محرك السيارة.

وكي نتعرف على أسباب مشكلة ارتفاع درجة حرارة المحرك عند تشغيل المكيف، نستعرض معكم متابعي موقع «موتوراتي» إجابة خبراء السيارات حول أن المكيف يستمد طاقته من المحرك، حيث يعتمد الكمبروسر في تشغيله على المحرك وفي حال وجود خلل في منظومة التبريد يزيد الضغط على المحرك، وبالتالي ترتفع حرارته عند تشغيل المكيف خصوصا في السيارات القديمة.

مشاكل وأعطال تتسبب بارتفاع حرارة المحرك عند تشغيل المكيف:
إذا تعرض الردياتير للانسداد أو تناقص سائل التبريد داخله، وفي هذه الحالة عليك صيانة الردياتير بصفة دورية والكشف عن مستوى المياه به وتزويده حال انخفاضه.
في حالة ضعف مروحة التبريد الخاصة بمكيف السيارة أو تعرض أحد أجزائها للتلف، وبالتالي تكون غير قادرة على تبريد المكيف، وهو ما يرفع حرارة المحرك.
في حال تعرض الحساس الخاص بقياس درجة حرارة سائل تبريد المحرك للتلف، حيث سيظهر المستشعر التالف قراءة «ساخنة» سواء قمت بتشغيل المكيف أم لا.
إذا تعرضت مضخة المياه للخلل أو التلف، حيث لن تتمكن في هذه الحالة من تحريك السائل بشكل جيد في دائرة التبريد أثناء تشغيل المكيف، وهو مما يتسبب في رفع حرارة المحرك، ويجب هنا تغيير المضخة.
 

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