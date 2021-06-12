تعرف على سعر «فورد رابتر الجديدة»

أصبح الطلب على سيارة فورد «F150 رابتر 2021 الجديدة» متاحا من الشركة الأميركية مع تأكيد مواصفاتها الميكانيكية بمحرك 3.5 لتر V6 إيكو بوست المحدث بقوة 456 حصانا والعزم 691 نيوتن متر.

هذه الأرقام رغم أنها جيدة فإنها لا تقارن بسيارة رام 1500 TRX المزودة بمحرك 6.2 لتر V8 سوبر تشارجر بقوة 712 حصانا وعزم 880 نيوتن متر، وتتسارع من السكون إلى 96 كلم\س في 4.5 ثانية فقط، وذلك وفقا لموقع «موتوراتي».



وتريد «فورد» من خلال خططها منافسة الـ«TRX»، حيث أكدت تطوير نسخة «رابتر آر» أعلى أداءً للعام 2022، مع توقعات بتزويدها بمحرك 5.2 لتر V8 سوبرتشارجر المستخدم في موستنج شيلبي GT500 بقوة 771 حصانا وعزم 847 نيوتن متر، ولكن قد تختلف الأرقام مع البيك أب. تبدأ أسعار «فورد F-150 رابتر الجديدة» من 66000 دولار.