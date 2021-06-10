علامات تكشف تلف فلتر البنزين

يعلم المتخصصون وسائقو السيارات أن فلتر البنزين من أهم الأجزاء بالمركبة، ودوره يتمثل في تنقية البنزين من الشوائب، التي تؤثر على أداء السيارة.

وبالتالي يحافظ الفلتر النظيف على البخاخات ومداخل الوقود، ويتم تغييره بعد نحو 50 ألف كلم وقد يزداد العمر الافتراضي له في السيارات الحديثة، وفق «عالم السيارات».

وبحسب خبراء الميكانيك، هناك ثلاث علامات أو أعطال تخبرك بتلف فلتر البنزين بسيارتك التي من خلالها تعرف العطل الموجود في السيارة وأن فلتر البنزين يلزمه تغيير بسرعة.

صعوبة تشغيل السيارة

في معظم الأحيان تحدث هذه المشكلة في الصباح، والسيارة باردة أو بعد التوقف طويلا بالسيارة، حيث يصعب تشغيل السيارة، فهذا يدل على مشكلة في نظام الوقود، وأكثر الأسباب التي تؤدي إلى مثل هذه الأعراض، هو تلف فلتر البنزين حيث يمنع مرور الوقود اللازم لبدء تشغيل المحرك، ويتأخر في التشغيل لهذا يجب تغييره.

ضعف في أداء وتسارع السيارة

عند انسداد وبدأ تلف فلتر البنزين في السيارة، يؤدي إلى إعاقة مرور الوقود الكافي واللازم لعمل المحرك بشكل طبيعي. وبالتالي يؤثر على أداء السيارة وتسارعها على الطريق وبالتالي ضعف العزم، وعدم استجابة السيارة عند الضغط على دواسة الوقود.

توقف المحرك بشكل مفاجئ على الطريق

توقف السيارة بشكل مفاجئ على الطريق، مع تكرار هذا الوضع لأكثر من مرة طبعًا في نفس الأسبوع، يدل أيضا على عطل في نظام الوقود الخاص بالسيارة، ومن الوارد جدًا أن تكون المشكلة في فلتر الوقود.