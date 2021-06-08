بالفيديو: «بي إم دبليو» تعرض السيارة «X-Coupe» الاختبارية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 يونيو 2021, 04:15 مساء

قامت الصانعة الألمانية «بي إم دبليو» بالكشف رسميا عن سيارة اختبارية كلاسيكية تجمع بين سيارات «SUV» و«كوبيه».

«بي إم دبليو» «X-Coupe» ترجع إلى العام 2004، حيث طمحت الصانعة البافارية جادة في إنتاج سيارة عملية رياضية، وتمت صناعتها على أساس شقيقتها X5 من تلك الفترة، مع تصميم داخلي قادم من Z4.

«بي إم دبليو» «X-Coupe» بمقعدين فقط مع إمكانية حمل العديد من الأمتعة من خلال الباب الخلفي، يمكن حمل دراجتين أو العديد من الحقائب، كما يمكن تركيب كرسيين إضافيين أصغر حجما، وذلك وفقا لموقع «القيادي».

لم تتصل السيارة إلى خطوط الإنتاج حيث تمكنت شقيقتها X6 من كسب أصوات صانعي القرار داخل الشركة، وفيما يظهر أن عرض بي إم دبليو للسيارة الاختبارية في هذا الوقت بمثابة تلميح من الصانعة للتفكير بها من جديد.

 

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