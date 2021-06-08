تعرف على سعر سيارة «بوجاتي» الجديدة

عملت شركة «بوجاتي» على مدى عامين كاملين بسرية تامة على سيارتها الفريدة La Voiture Noire ولتكشف لنا اليوم عن صورتها النهائية الجاهزة للتسليم.

بالمقارنة مع النسخة الأولى نشاهد بعض الفروق الأساسية مثل حصولها على مساحات زجاج تقليدية وعلى جنوط لامعة بلمسة من اللون الأسود الداخلي المعدني، ويبدو أن المصابيح الأمامية حصلت على تعديلات بسيطة أيضا. وحافظت La Voiture Noire على عناصرها المميزة مثل غطاء المحرك الفاخر والإضاءة الخلفية البارزة وحتى مخارج العادم السداسية كما هي، للأسف، لم تكشف «بوجاتي» عن التصميم الداخلي وفقا لموقع «موتوراتي».

بما أن السيارة تحمل اسم «بوجاتي» فذلك يكفي لتوقع محركات عالية الأداء، في الواقع تحمل السيارة محرك الشركة الشهير W16 رباعي التيربو، ويتوقع أن توفر السيارة أداء محسنا عن شقيقاتها ديفو وتشيرون، وجدير بالذكر قاعدة العجلات المطولة التي حظيت بها السيارة.

لكن سعر 70 مليون درهم إماراتي لن يجعل «بوجاتي» La Voiture Noire تحمل لقب أغلى سيارة جديدة في العالم، حيث سبقتها إلى اللقب سيارة رولز رويس Boat Tail.

