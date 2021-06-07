صور.. تشويقية لـ«كيا سبورتاج 2022»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 يونيو 2021, 12:14 مساء

لا تزال الصانعة الكورية «كيا» مستمرة في التشويق للجيل الجديد كليا من سيارتها «سبورتاج» بشكلها الجديد، وذلك قبل أسابيع من التدشين العالمي للسيارة في كوريا.

ونشرت «كيا» ثلاثة صور تشويقية جديدة لـ«سبورتاج 2022» لنشاهد لمحات جديدة عن تصميم السيارة، وتؤكد التغيير الجذري الذي سنراه في تصميمها الخارجي، سواء في تصميم الشبك أو المصابيح الأمامية والخلفية، وذلك وفقا لموقع «القيادي».

إحدى الصور الثلاث هي المقصورة الداخلية حيث نلاحظ فيها شاشة لمسية كبيرة متصلة تشمل داخلها نظام المعلومات الترفيهية ولوحة العدادات الرقمية في قطعة زجاج واحدة، وهو تصميم مماثل لسيارة «EV6» الكهربائية الجديدة.

فيما أكدت «كيا» تدشين السيارة خلال يوليو، مع العلم أن العلامة ستدشن نسخة أخرى مخصصة للسوق الأوروبية في سبتمبر باختلافات محدودة عن النسخة العالمية.
 

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صور.. تشويقية لـ«كيا سبورتاج 2022»