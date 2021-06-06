انطلاق «ريماك» الكهربائية الخارقة

أزاحت الشركة الكرواتية عن سيارتها الجديدة «نيفيرا» الكهربائية الخارقة النسخة الإنتاجية لسيارة «C-Two» الاختبارية التي دشنتها الشركة في 2018.

ستأتي سيارة «نيفيرا» الكهربائية بأربعة محركات بواقع محرك لكل عجلة، بقوة إجمالية هادرة 1914 حصانا وعزم 2360 نيوتن متر، مع بطارية 120 كيلووات\س بمدى 547 كيلومترا لكل شحنة، وذلك وفقا لموقع «موتوراتي».

النسخة الإنتاجية من «نيفيرا» حصلت على العديد من التحسينات منها عناصر ديناميكية متعددة في الخارجية تسمح للسيارة بالانتقال من وضعية «قوة دفع سفلي مرتفعة» لوضعية «سحب منخفض» بسهولة، ما يحسن من كفاءة وديناميكية السيارة في جميع ظروف القيادة الممكنة.



وتتسارع «نيفيرا» من الصفر إلى 96 كلم\س في 1.85 ثانية فقط، وهو رقم يصعب تصديقه، مع سرعة قصوى 412 كلم\س.. وتشمل مزايا الداخلية 3 شاشات عالية الدقة للوحة العدادات والنظام الترفيهي وللراكب الأمامي.



تعزم شركة «ريماك» صناعة 150 نسخة فقط من الهايبركار الكهربائية الجديدة بسعر يبدأ من مليوني يورو.