انطلاق «ريماك» الكهربائية الخارقة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 يونيو 2021, 04:00 مساء

أزاحت الشركة الكرواتية عن سيارتها الجديدة «نيفيرا» الكهربائية الخارقة النسخة الإنتاجية لسيارة «C-Two» الاختبارية التي دشنتها الشركة في 2018.

ستأتي سيارة «نيفيرا» الكهربائية بأربعة محركات بواقع محرك لكل عجلة، بقوة إجمالية هادرة 1914 حصانا وعزم 2360 نيوتن متر، مع بطارية 120 كيلووات\س بمدى 547 كيلومترا لكل شحنة، وذلك وفقا لموقع «موتوراتي».

النسخة الإنتاجية من «نيفيرا» حصلت على العديد من التحسينات منها عناصر ديناميكية متعددة في الخارجية تسمح للسيارة بالانتقال من وضعية «قوة دفع سفلي مرتفعة» لوضعية «سحب منخفض» بسهولة، ما يحسن من كفاءة وديناميكية السيارة في جميع ظروف القيادة الممكنة.

وتتسارع «نيفيرا» من الصفر إلى 96 كلم\س في 1.85 ثانية فقط، وهو رقم يصعب تصديقه، مع سرعة قصوى 412 كلم\س.. وتشمل مزايا الداخلية 3 شاشات عالية الدقة للوحة العدادات والنظام الترفيهي وللراكب الأمامي.

تعزم شركة «ريماك» صناعة 150 نسخة فقط من الهايبركار الكهربائية الجديدة بسعر يبدأ من مليوني يورو.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مصرف التجارة والتنمية يعلن بدء توزيع سيولة نقدية ويحدد سقف السحب
ليبيا
تقرير: حتى الكميات القليلة من الكحول مضرة بالصحة
طب وصحة
«طالبان» تدعو مترجمي القوات الأجنبية الأفغان لـ«التوبة» والبقاء في البلاد
دولى
«مؤتمر برلين 2» يؤجج التوترات بين اليونان وألمانيا.. دعوة الأتراك تزيد غضب أثينا
ليبيا
«الداخلية» تكشف تفاصيل حادث سبها «الإرهابي» وتتوعد الجناة
ليبيا
«بي بي سي»: وثائق بريطانية تكشف أسرار «حرب 67» وخشيتها من انتصار مصر
دولى
تنظيم «داعش» في غرب أفريقيا يؤكد «انتحار» زعيم «بوكو حرام» أبوبكر شكوي
دولى
احتجاجات في عقر دار «فيسبوك» بعد حجب المحتوى المناصر للفلسطينيين
عربى
«القصر الطائر» الليبي تحط في تركيا للصيانة قبل عودتها إلى طرابلس
ليبيا
دراسة أممية: استعادة ليبيا 120 مليون دولار من «أموال الفاسدين» تسهم في حل ...
ليبيا
هل زارت كائنات فضائية كوكب الأرض؟ تقرير أميركي مرتقب
علوم وتكنولوجيا
الراغبون في «رئاسة ليبيا» يبدؤون رحلة البحث عن المنصب بجولات دولية
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صور.. تشويقية لـ«كيا سبورتاج 2022»