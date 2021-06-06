بالصور: داخلية «كيا K900 2022»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 يونيو 2021, 11:15 صباحا

سيارة «كيا K900» الفاخرة حصلت على تحديثات جديدة وقد كشفت الصانعة الكورية عن صور لداخليتها الأنيقة وأبرز التقنيات الجديدة المتوفرة بها.
أهم ما نلاحظه هو تغيير شاشة المعلومات الترفيهية 12.3 إنش السابقة لشاشة أكبر قياس 14.5 إنش، مع الحفاظ على التصميم الأنيق العام للوحة القيادة وذلك وفقا لموقع «موتوراتي».

فيما تأتي «سيارو كيا K900» بالعديد من التقنيات المتطورة الجديدة، أهمها تقنية التحقق من الشخصية عبر بصمة الإصبع، ويمكن لكومبيوتر السيارة تسجيل عدة بصمات مختلفة مع قدرته على تغيير إعدادات المناخ والمقاعد بشكل أوتوماتيكي حسب ميول كل فرد.

تشير «كيا» إلى أن مستويات الهدوء التي ارتفعت بشكل ملحوظ عن السابق بفضل استخدام زجاج جديد محسن لكتم الأصوات، كما تدعم السيارة التحديثات عبر الهواء لمختلف الأنظمة والخدمات التقنية في المقصورة.

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