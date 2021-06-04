احصل على أعلى جودة لمكيف سيارتك صيفا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 04 يونيو 2021, 02:10 مساء

في الصيف، يصبح مكيف السيارة أحد أهم الميزات التي لا يستغني عنها قائد المركبة أو باقي الركاب، حتى يتفادوا التعرض لدرجات حرارة مترفعة.

وتتعدد النصائح الخاصة بكيفية استخدام مكيف السيارة في هذا الجو الصيفي، من أجل تحقيق أقصى استفادة منه، وفق «موتوراتي».

وفي هذا الصدد أصدرت شركة «سيات» بعض النصائح:

ومن أبرز هذه النصائح الخاصة بكيفية الحفاظ على جودة مكيف السيارة، التأكد من أن نظام التكييف يعمل بأحسن كفاءته.

كما تحذر أصحاب السيارات من أن عدم تبريدها بما فيه الكفاية بعد وقوفها فترة طويلة في الشمس يمكن أن يجعل السائق يعاني فترات ضعف في سرعة الاستجابة، تصل نسبتها إلى 20% مع درجات الحرارة المرتفعة.

ومن الأخطاء الشائعة التي يقع فيها السائقون هي تشغيل المكيف على أقصى درجة لحظة ركوب السيارة، وبدلا عن ذلك ينصح بفتح الأبواب والشبابيك أولا، كما أن الأمر ليس مسألة درجة الحرارة بل اتجاه تدفق الهواء داخل السيارة، لذلك ينبغي أن تكون فوهات المكيف إلى الأعلى وليست باتجاه وجوه الراكبين، عندئذ يتدفق الهواء في كل الأرجاء الداخلية للسيارة ويصل إلى كل راكب باستمرار.

وإذا كان في السيارة نظام تحكم بالمناخ بدلا عن نظام تكييف الهواء الأساسي، فينصح في هذه الحال باستخدام الضبط التلقائي لأنه لا يتحكم في سرعة المروحة فقط، ولكن أيضا فيما إذا كان الهواء يعاد تدويره في المقصورة أو سحبه من الخارج، مما يساعد على تبريد السيارة بسرعة أكبر وتقليل تكثف الهواء.

ونصيحة عملية أخرى هي استخدام مكيف السيارة بصفة منتظمة، حتى في فصل الشتاء، للمساعدة في ضمان كفاءته فترة طويلة، كما أن الصيانة المنتظمة له -مثل استبدال المرشحات (الفلاتر) كل عام أو عامين- ستجعله يعمل بأقصى كفاءته.

وينبغي الحذر من أن الأوساخ والبكتيريا يمكن أن تتراكم في نظام التكييف مع الوقت، خصوصا عندما يندر استخدامه. فإذا وجدت رائحة غريبة منبعثة منه عند تشغيله، فمن المهم أن يتم فحصه وتنظيفه بواسطة متخصص.

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