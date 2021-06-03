انطلاقة قوية للسيارات الفاخرة بعد الأزمة الصحية

سيارة «رولز رويس» الجديدة «بوت تايل»، 27 مايو 2021 (أ ف ب)

يتسابق الزبائن على شراء «لامبورغيني» بسعر 200 ألف يورو فيما سجل حجم «قياسي» للطلب على «فيراري» وأطلقت «رولز رويس» سيارة بشكل يخت بأسعار خيالية، مما يؤشر إلى تعافي قطاع السيارات الفاخرة بسرعة من الأزمة التي تسببت بها جائحة «كوفيد-19».

ومع أن ماركات السيارات هذه التي تبقي حجم إنتاجها سريا وتعول على الزبائن الأثرياء «تخرج عموما سالمة من الأزمات»، لم تسلم هذه المرة، إذ «سجلت مبيعاتها انخفاضا»، حسب ما لاحظ الخبير فيليبي مونوز من شركة «جاتو دايناميكس»، وفق «فرانس برس».

إلا أن الوضع تحسن بشكل ملحوظ مقارنة بالربع الأخير من العام 2020، بحسب مونوز الذي قال «لم تكن مشكلة تكمن في المال، بل في أن الزبائن كانوا يلزمون منازلهم (بسبب الحجر)، فاضطروا إلى إرجاء مشترياتهم».

وتمكنت ماركات السيارات الفاخرة بالتالي من تلقي صدمات العام 2020 بشكل أفضل من معظم الشركات العامة لصناعة السيارات.

ولاحظ غيوم كرونيل من شركة «ديلويت» أن «حياة الرفاهية لا تزال قائمة» لدى «فئة محددة جدا من الزبائن». ورأى أن الأمر يتعلق «بسلوكيات أكثر ارتباطا بالأوضاع الشخصية وبتطور الثروة الشخصية وليس باتجاهات السوق».

واعتبر رئيس شركة «رولز رويس» تورستن مولر-أوتفوس في مقابلة أجرتها معه وكالة «فرانس برس» أن «ثمة الكثير من الأموال الجاهزة للإنفاق». وأضاف «كان لافتا عدد الزبائن الذين قالوا لنا إن الجائحة جعلتهم يفهمون أنهم يمكن أن يموتوا غدا وأن عليهم تاليا الاستمتاع بالحياة الآن».

وكشفت الشركة البريطانية الأسبوع الفائت، عن نموذج حصري جدا من سياراتها يستحضر في جانبه الخلفي شكل يخت، لم تصنع منه إلى الآن سوى ثلاث وحدات.

وقال رئيس «رولز رويس» إن الشركة لا تتحدث إطلاقا «عن السعر في الاتفاقات مع زبائنها»، لكنه أفاد بأن «الشائعات القائلة بأن تكلفة (الطراز السابق المماثل) سويبتايل، كانت تبلغ 13 مليون دولار كانت قريبة جدا من الحقيقة»، موضحا أن الطراز الجديد «بوت تايل» ذو نوعية «أفضل بكثير».