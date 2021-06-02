نسخة خاصة من «لاند كروزر» في عيد ميلادها الـ70 (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 يونيو 2021, 02:00 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

بدأت «لاند كروزر» منذ العام 1951 في اكتساب شهرة كبيرة لعمليتها وموثوقيتها في الأداء، لذا قررت «تويوتا» إطلاق نسخ خاصة منها هذا العام لتكريمها في الذكرى الـ70 على إطلاقها.

وتبعا للتسريبات فإن النماذج الخاصة من هذه السيارة والتي ستحمل اسم 70th Anniversary Limited ستكون شبيهة من حيث التصميم بنماذج Land Cruiser 300 التي كشف عن شكلها أخيرا، لكنها ستمتاز بشعار خاص، وسيغطي اللون الأسود بعض العناصر البارزة في هيكلها الخارجي بما في ذلك شبك غطاء المبرد وأقراص العجلات التي ستأتي بمقاس 18 إنشا، وفق «روسيا اليوم».

وستطرح هذه النماذج بخمسة ألوان خارجية أساسية، أما قمراتها من الداخل فستزين بعناصر من الجلد الفاخر المصبوغ باللون البني والمطرز بطريقة مميزة جدا، كما ستحصل المقاعد أيضا على شعارات Land Cruiser 70th الخاصة أيضا.

ومن المفترض أن تطرح هذه المركبات في اليابان بمحركات بنزين بسعة 2.7 لتر بعزم 163 حصانا، ومحركات بنزين توربينية بسعة 2.8 لتر بعزم 204 أحصنة.

أما النسخ التي ستطرح في الولايات المتحدة وأوروبا وبعض الأسواق العالمية فيرجح أن تحصل على محركات بسعة 4.0 لتر بعزم 249 حصانا، ومحركات توربينية بسعة 2.8 لتر بعزم 200 حصان.

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