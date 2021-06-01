التشميع.. هكذا تحافظ على سيارتك من الخدوش والأتربة

تشميع السيارة (الإنترنت)

تمثل خدوش السيارات صداعا مزمنا في رأس أصحابها، لأنهم دائما يبحثون عن الهيكل الخارجي اللامع دائما.

وللحفاظ على السيارة من الخدوش وتراكم الأتربة والرمال التي تضر بالطلاء يمكنكم اللجوء إلى استخدام الواكس «car wax» (الشمع) الذي يحمي طلاء السيارة من الخدوش والاحتكاكات البسيطة، ويحافظ على لمعانها.

وعلى الرغم من أن سيارتك لن تنهار إذا نسيت تشميعها، لكن يمكن للتشميع بانتظام المحافظة على بقاء السيارة مشرقة لفترة أطول. في التالي ستتعرف إلى أهم أسباب تشميع السيارة وكم مرة يجب القيام بهذه العملية، وفق «عالم السيارات».

لماذا يجب تشميع السيارة؟

قبل أن نجيب على السؤال المتعلق بعدد المرات التي تحتاج فيها سيارتك للتشميع، دعنا نتحدث عن سبب حاجتك إلى التشميع في المقام الأول، فهنالك عدة أسباب وجيهة أهمها:

عندما نبقي سيارتنا في الخارج، يتعرض الطلاء لكل أنواع الأضرار المحتملة الناجمة عن الحشرات، وفضلات الطيور، وتلوث الهواء وغير ذلك. لكن التشميع سيساعد على حماية سيارتك، وطلائها، من هذه الاعتداءات اليومية.

هذا يعني أن سيارتك ستبقى بحالة أفضل لفترة أطول إن قمت بتشميعها، وعندما يحين الوقت لبيعها، سيزيد ذلك من قيمتها.

أخير إذا كانت سيارتك مشمعة تماما ومقاومة لكل الأوساخ التي تواجهها يوميا، فسيكون من السهل أيضا غسلها.

ماذا يحدث إذا كنت لا تشمع السيارة؟

إذا لم تقم بتشميع سيارتك، فقد يتلف الطلاء بسهولة أكبر، وقد تخدش، وتتعرض أيضا لأمر منتشر في الكثير من السيارات، ألا وهو الصدأ.

باختصار الأمر متروك لك، في ما إذا كنت تشمع سيارتك أم لا. لكن هنالك عدة أسباب قوية تجعلك تفعل ذلك.

كم مرة يجب أن تشمع سيارتك؟

الإجابة المختصرة هي أن العديد من الخبراء يوصون بتشميع السيارة، كل ثلاثة أشهر. لكن إذا كنت تركن سيارتك في الخارج على الطريق، وتتعرض للأتربة، والأوساخ التي تسقط من الأشجار، فسيلزمك تشميعها مرةً واحدةً على الأقل كل ثلاثة أشهر.

ومن ناحية أخرى، إذا كنت تترك سيارتك في جراج المنزل، فلن تحتاج إلى تشميعها في كثير من الأحيان، فقد يكون التشميع مرتين في السنة كافيا.

هناك عوامل أخرى يمكن أن تؤثر في عدد مرات التشميع، على سبيل المثال، إذا كنت تعيش بالقرب من البحار، أو المحيطات، فإن الملح الموجود في الهواء سيعرض سيارتك لخطر إصابتها بالصدأ، هذا يعني أنك ستحتاج إلى تشميعها مع كل غسلة.

تشميع السيارة

كذلك يجب التشميع بشكل دوري في الأماكن التي تتعرض لثلوج كثيفة في فصل الشتاء، لأن بقايا الطين على الطرق ستضر بسيارتك وطلائها.

كما تلعب منتجات التشميع المستخدمة أيضا دورا واضحا في عدد مرات التشميع اللازمة، فإن كنت تستخدم معجونا عالي الجودة، أو شمعا سائلا، فسيبقى على سيارتك لفترة طويلة تصل إلى ثلاثة أو أربعة أشهر.

وإن كنت تستخدم الشمع بالرش (الذي يعتبر تطبيقه أسرع) فلن يدوم لفترة طويلة، حيث ستحتاج إلى تشميع سيارتك مرة أو مرتين في الشهر.

وفي حال اعتمدت على أجهزة غسيل السيارات الآلية التي تقدم خدمة التشميع، فيجب أن تعلم بأن هذه الأجهزة لن تضيف سوى طبقة رقيقة جدا من الشمع، ولن يدوم لأكثر من أسبوع أو أسبوعين كأقصى حد.