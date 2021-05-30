تعرف على سعر «بوت تيل رولزرويس»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 مايو 2021, 11:51 صباحا

كانت «رولزرويس» عزمت في وقت سابق العودة لصناعة السيارات الخاصة الواحدة من نوعها، ما يسمى بـ «Coachbuilding»، التي تحظى الشركة بتاريخ عريق.

«رولزرويس» التي قدمت فعليا إصدارات حصرية واحدة من نوعها لسياراتها على مدى الأعوام الماضية، وهذا الإعلان هو بمثابة العودة لعلامة السيارات الفاخرة، وذلك وفقا لموقع «القيادي».

وكشفت «رولزرويس» عن أول سيارة جديدة تحت قسم الـ«Coachbuilding» للعلامة، وهي «بوت تيل» التي جاءت بناء على طلب عميل ثري للشركة بتصميم مستوحى من البحار، ويمكن اعتبارها يخت سباقات على العجلات بلمسات بحرية واضحة مثل الزجاج الأمامي المحيط بالمقدمة والطلاء الأزرق البديع.

نشاهد زخرفات زرقاء داكنة على غطاء المحرك والمصدات وزخرفات خشبية، مع مقصورة داخلية زرقاء أنيقة متناسقة مع الطلاء الخارجي بجلود زرقاء على المقاعد والمقود.

ستعتمد السيارة على لمحرك V12 سعة 6.7 لتر بقوة تتراوح بين 563 و600 حصان. وصرحت «رولزرويس» أنها استغرقت أربعة أعوام لصنع السيارة الحصرية، وقد أشارت تقارير إلى أن سعر السيارة قد يصل إلى 20 مليون جنيه استرليني لتكون الأعلى سعرا.

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