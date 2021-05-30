بالفيديو: إصدار جديد لطائرات «هوندا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 مايو 2021, 03:00 مساء

قامت «هوندا» بإزاحة الستار عن إصدار جديد من طائرتها الخاصة «HondaJet»، في البداية على أن تفكر في الطائرة كـ«أكورد» يمكنها الطيران وقد حصلت على إصدار جديد يُطلق عليه اسم «Elite S».

الإصدار الجديد جاء مع وزن إقلاع إضافي يبلغ 90.7 كجم، أي أن الطائرة قادرة على أن تحمل أوزانا إضافية من الأمتعة أو المزيد من الوقود ليزداد نطاق طيرانها بنحو 222 كم بنفس الحمولة، وذلك وفقا لموقع «موتوراتي».
الطائرة حصلت على العديد من التقنيات الجديدة مثل خاصية «FAA Data Comm» التي تأتي مكان الأوامر الصوتية التقليدية، وتشتمل كذلك على نظام توجيه اتصالات الطائرة والإبلاغ (ACARS)، الذي يتيح إرسال الرسائل النصية إلى خدمات الحركة الجوية وخدمات التشغيل.

طائرة «هوندا» التي تتميز بنظام تعزيز التوجيه المتقدم (ASAS) الذي تقول «هوندا» إنه يعزز السلامة في الظروف المناخية الصعبة، كما تم تحديث التصميم الخارجي لها، حيث تتوفر بثلاثة خيارات طلاء حصرية جديدة تُسمى «Gunmetal» و«Luxe Gold» و«Deep Sea Blue».

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترتيبات أميركية قبل استئناف العمل من ليبيا تجنبا لتكرار سيناريو هجوم بنغازي
ليبيا
زيارة المشيشي تفتح أبوابا واسعة للشراكة التجارية بين ليبيا وتونس
ليبيا
تشيلسي يتوج بلقب دوري الأبطال الثاني بفوزه على مانشستر سيتي بهدف
رياضة عالمية
برنامج «فلوسنا»: مقابلة مع خالد المشري (1 من 2)
فيديو
محللون لـ«فرانس برس»: السياسة هي الحل في ليبيا.. وتحذير من نسف خارطة الطريق
ليبيا
«بيلينغكات»: جنود أميركيون يكشفون أسرارا نووية
دولى
عقوبات مغلظة بالغرامات المالية والإيقافات في الدوري الليبي
رياضة محلية
بعد انفراجة نسبية لـ«الميزانية والسيادية».. القاعدة الدستورية «لغم جديد»
ليبيا
المسماري: الاستعراض العسكري لا يستهدف أحدا
ليبيا
كأس السوبر.. «النصر» يبحث عن اللقب الأول ضد «الاتحاد» في ثالث نهائي بينهما
رياضة محلية
مدير «الصحة العالمية» في أوروبا «قلق» حيال ظهور نسخ «كورونا» المتحورة «الأشد ...
دولى
12 حزبا وتكتلا تطالب البعثة الأممية بـ«قطع الطريق» أمام «محاولة عرقلة» الاستحقاق...
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

6 نصائح ضرورية قبل أن تتحرك بسيارتك