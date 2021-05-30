بالفيديو: إصدار جديد لطائرات «هوندا»

قامت «هوندا» بإزاحة الستار عن إصدار جديد من طائرتها الخاصة «HondaJet»، في البداية على أن تفكر في الطائرة كـ«أكورد» يمكنها الطيران وقد حصلت على إصدار جديد يُطلق عليه اسم «Elite S».



الإصدار الجديد جاء مع وزن إقلاع إضافي يبلغ 90.7 كجم، أي أن الطائرة قادرة على أن تحمل أوزانا إضافية من الأمتعة أو المزيد من الوقود ليزداد نطاق طيرانها بنحو 222 كم بنفس الحمولة، وذلك وفقا لموقع «موتوراتي».

الطائرة حصلت على العديد من التقنيات الجديدة مثل خاصية «FAA Data Comm» التي تأتي مكان الأوامر الصوتية التقليدية، وتشتمل كذلك على نظام توجيه اتصالات الطائرة والإبلاغ (ACARS)، الذي يتيح إرسال الرسائل النصية إلى خدمات الحركة الجوية وخدمات التشغيل.



طائرة «هوندا» التي تتميز بنظام تعزيز التوجيه المتقدم (ASAS) الذي تقول «هوندا» إنه يعزز السلامة في الظروف المناخية الصعبة، كما تم تحديث التصميم الخارجي لها، حيث تتوفر بثلاثة خيارات طلاء حصرية جديدة تُسمى «Gunmetal» و«Luxe Gold» و«Deep Sea Blue».