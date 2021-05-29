عودة معرض جنيف للسيارات 2022

ألغيت العديد من الفعاليات والمعارض الدولية، بسبب تفشي جائحة «كورونا» خلال العام الماضي وكان من ضمن الأحداث الملغاة معرض جنيف للسيارات 2020.



وكانت تلك المرة الأولى التي يلغى فيها المعرض منذ 1940، مما أدى إلى خسائر مادية تقدر بنحو 11.3 مليون دولار، وكذلك ألغيت نسخة 2021 للسبب نفسه، وفقا لموقع «القيادي».



لكن مع وجود اللقاح وبدء التطعيم في معظم دول العام أكد منظمو المعرض أنه سيعود في العام 2022، وستُقام أيام وسائل الإعلام في 17 و18 فبراير، قبل أن يفتح المعرض للجمهور في 19 إلى 27 فبراير 2022، وباب التسجيل مفتوح الآن للعارضين ويمكن للشركات البدء في تخطيط منصات العرض خاصتهم، وبحسب المنظمين فإن المعرض سيختلف بشكل جوهري عن الأعوام الماضية.



الجدير ذكره أن العديد من صانعي السيارات انسحبوا من المعرض لصالح إقامة أحداثهم الخاصة عبر الإنترنت، حيث تم تدشين العديد من الطرازات الجديدة مثل بوجاتي شيرون بور سبورت وبنتلي باكالار وبورش 911 توربو في أحداث رقمية بدلا من المعارض التقليدية.



وقبل انطلاق معرض جنيف للسيارات 2022 في فبراير المقبل، سيقام معرض ألمانيا الدولي للسيارات في ميونيخ في سبتمبر من هذا العام، وسيقام معرض لوس أنجليس للسيارات في نوفمبر القادم.