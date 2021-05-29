تعرف على جديد شركة «scc» الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 مايو 2021, 01:18 مساء

قامت صانعة السيارات الخارقة الأميركية «SSC» بإزاحة الستار عن إصدارات سترايكر وأجريسور الجديدة من سيارتها تواتارا بتحسينات في التصميم وقدرة محركات عالية.

تصميم إصدار سترايكر متأثر بدرجة كبيرة بالطائرات المقاتلة، حيث قامت الشركة بزيادة قوتها السفلية ثلاثة أضعاف الإصدار القياسي لتصبح نحو 499 كجم عند الانطلاق بسرعة 257 كم/س، وذلك بفضل الجناح الخلفي النشط وجناح ثابت مع مثبتات رأسية، بالإضافة إلى مشتت هواء أمامي كبير، وعتبات جانبية، حيث يتم توليد ما يقرب من 55% من القوة السفلية على المحور الخلفي وذلك، وفقا لموقع «موتوراتي».

المقصورة الداخلية ستحصل على ترقيات حصرية دون الكشف عن تفاصيلها بعد، لكنها ستحصل على تنجيد ألكانتارا، بالإضافة إلى لوحة تحكم اختيارية مصنوعة من ألياف الكربون، في حين يستمد الإصدار قوته من محرك V8 مزدوج التوربو سعة 5.9 لتر بقوة تصل إلى 1.750 حصان، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بسبع سرعات بسرعة 100 مللي ثانية.

إصدار أجريسور يأتي مخصصا للحلبات، حيث يتوفر بخيارات أداء ومظهر أكثر بكثير من الإصدارات القانونية على الطرق، كما يحتوي على مقصورة تركز على المضمار مع هيكل حماية، بالإضافة إلى خيارات فريدة مثل مقاعد السباق وغيرها.

كما توفر الشركة الأميركية خيار ترقية لمحرك V8 مزدوج التوربو، الذي يرفع قوته إلى 2200 حصان، لكن الشركة لم تعلن بعد عن كامل تفاصيل المحرك والأداء في هذه الترقية القوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أليغري يفتح المزاد بين يونايتد وسان جيرمان على كريستيانو بعد اتجاه الاستغناء عنه...
رياضة عالمية
الأهلي المصري يتوج بطلا لكأس السوبر الأفريقي على حساب نهضة بركان المغربي
رياضة عالمية
المحكمة الدستورية في مالي تعلن قائد الانقلاب العسكري رئيسا انتقاليا
دولى
آخر تطورات انتشار كوفيد في العالم.. أكثر من 3.5 مليون وفاة
دولى
كأس السوبر.. «النصر» يبحث عن اللقب الأول ضد «الاتحاد» في ثالث نهائي بينهما
رياضة محلية
مدير «الصحة العالمية» في أوروبا «قلق» حيال ظهور نسخ «كورونا» المتحورة «الأشد ...
دولى
«الرئاسي» يحذر من «التصرفات الأحادية» بما فيها الاستعراضات العسكرية
ليبيا
«بنتاغون» يخطط لإجلاء المترجمين الأفغان وسط «تقدم طفيف» في الانسحاب من أفغانستان
دولى
جريدة «الوسط»: كيف ينتخب الليبيون الرئيس وما صلاحياته؟
ليبيا
ألمانيا تعترف بارتكاب «إبادة جماعية» في ناميبيا خلال الاستعمار
دولى
المالية تعلن توحيد منظومة المرتبات وإرجاع نسبة 20% المخصومة لـ446 ألف موظف
ليبيا
الدبيبة يتعهد بتضمين زيادة رواتب العاملين بقطاع التعليم في الميزانية العامة
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل يؤثر لقاح «كورونا» على القدرة الإنجابية للرجال؟