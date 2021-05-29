تعرف على جديد شركة «scc» الأميركية

قامت صانعة السيارات الخارقة الأميركية «SSC» بإزاحة الستار عن إصدارات سترايكر وأجريسور الجديدة من سيارتها تواتارا بتحسينات في التصميم وقدرة محركات عالية.



تصميم إصدار سترايكر متأثر بدرجة كبيرة بالطائرات المقاتلة، حيث قامت الشركة بزيادة قوتها السفلية ثلاثة أضعاف الإصدار القياسي لتصبح نحو 499 كجم عند الانطلاق بسرعة 257 كم/س، وذلك بفضل الجناح الخلفي النشط وجناح ثابت مع مثبتات رأسية، بالإضافة إلى مشتت هواء أمامي كبير، وعتبات جانبية، حيث يتم توليد ما يقرب من 55% من القوة السفلية على المحور الخلفي وذلك، وفقا لموقع «موتوراتي».



المقصورة الداخلية ستحصل على ترقيات حصرية دون الكشف عن تفاصيلها بعد، لكنها ستحصل على تنجيد ألكانتارا، بالإضافة إلى لوحة تحكم اختيارية مصنوعة من ألياف الكربون، في حين يستمد الإصدار قوته من محرك V8 مزدوج التوربو سعة 5.9 لتر بقوة تصل إلى 1.750 حصان، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بسبع سرعات بسرعة 100 مللي ثانية.



إصدار أجريسور يأتي مخصصا للحلبات، حيث يتوفر بخيارات أداء ومظهر أكثر بكثير من الإصدارات القانونية على الطرق، كما يحتوي على مقصورة تركز على المضمار مع هيكل حماية، بالإضافة إلى خيارات فريدة مثل مقاعد السباق وغيرها.



كما توفر الشركة الأميركية خيار ترقية لمحرك V8 مزدوج التوربو، الذي يرفع قوته إلى 2200 حصان، لكن الشركة لم تعلن بعد عن كامل تفاصيل المحرك والأداء في هذه الترقية القوية.