سيارة «Mohave» المعدلة تنافس «Land Cruiser»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 مايو 2021, 01:17 مساء

بدأت شركة «كيا» تسليم طلبات شراء سيارات «Mohave» المعدلة خصيصا لتنافس مركبات الدفع الرباعي المعروفة في الأسواق.

وتتميز المركبات الجديدة عن سيارات «Mohave» التي طرحت العام الماضي بعزل صوتي محسن للأبواب والهيكل وحجرات العجلات، وزجاج مزدوج على الأبواب الأمامية، وبعض التعديلات على تصميم القمرة لجعل المساحات داخل السيارة أوسع وأكثر راحة للركاب خصوصا في الخلف، وفق «موتو1».

كما حصلت هذه السيارات على نظام مولتيميديا مطور ومجهز بشاشة 12.3 بوصة يمكن تقسيم أجزائها لاستخدامها لأكثر من غرض بنفس الوقت، وعلى ممتصات صدمات خلفية معدلة، وأنظمة كهربائية خاصة للتحكم بالمقود، إضافة إلى أنظمة النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وأنظمة للتعرف على مسار المركبة والمركبات المحيطة بها على الطرقات لمنع الاصطدامات في الحالات الطارئة، ونظام للتعرف على الدراجات على الطرقات يتحكم بأنظمة المكابح أوتوماتيكيا لتفادي الاصطدامات المفاجئة، وفق «روسيا اليوم».

وجهزت هذه السيارات أيضا بأنظمة لشحن الهواتف لاسلكيا، وأنظمة لتدفئة وتبريد المقاعد، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافة وكاميرات أمامية وخلفية، أما هياكلها فأتت بطول 4 أمتار و93 سنتيمترا، بعرض 192 سم، وارتفاع 197 سم.

وتعمل «Mohave» الجديدة بمحركات بنزين بست أسطوانات بسعة 3.0 ليتر، قادرة على توليد عزم يعادل 249 حصانا، ويمكن لهذه السيارة التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 8.7 ثانية.

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