صور تجسسية ترصد «بي إم دبليو x8»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 مايو 2021, 05:00 مساء

رصدت صور تجسسية سيارة «بي إم دبليو X8» أثناء العمل على اختبارها على حلبة نوربرجرنج.

وبحسب الأخبار المتداولة فقد شوهدت إحدى نسخ السيارة أثناء تعطلها على الحلبة وتوقفت، مع ذلك لم يتمكن المصورون من الاقتراب بما يكفي لأخذ صور تحتوي على تفاصيل أكبر، وأضافوا أن بمقدور كل السيارة الدوران حول المضمار إلى 3 مرات قبل الاضطرار لأخذ استراحة، وذلك وفقا لموقع «القيادي».

لدى وصول سيارة «بي إم دبليو X8» فإن مجموعة «بي إم دبليو» من سيارات الـ«SUV» ستكون مكتملة بـ8 سيارات من X1 وحتى X8 التي ستتوج المجموعة بحجمها الكبير وفخامتها المطلقة، ويرجح أن تصل فئة M كاملة إلى جانب وجود فئات رياضية، وستطلق الفئة الأعلى ما يصل لـ750 حصانا.

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