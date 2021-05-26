كهربائية متطورة من «سوني»

قبل نحو أكثر من عام قالت شركة «سوني» للعالم إنها تعمل على تطوير سيارة اختبارية كهربائية باسم «فيجن S».

وقد ظهرت أخيرًا سيارة «سوني» أثناء اختبارها على الحلبة، ومع العلم أن «سوني» أكدت أن غرض السيارة اختبار تقنيات الشركة المتعلقة بمجال التنقل، ولكن لا يمكننا استبعاد احتمالية طرح السيارة بشكل فعلي في الأسواق.

تأتي سيارة «سوني» مزودة بنحو 33 مستشعرا، تشمل مستشعرات بصرية ورادارا متطورا لرصد الأفراد والأشياء خارج السيارة، مع مستشعرات أخرى مخصصة لرصد ما يحدث داخل المقصورة، وصرحت «سوني» أن هذه الأنظمة تسمح بقيادة ذاتية من المستوى الثاني.

المقصورة الداخلية لـ«سوني» مزودة بشاشات ترفيهية كبيرة خلف مساند الرأس للمقاعد الأمامية، مع شاشة لمسية بانورامية تمتد بعرض لوحة القيادة، بالإضافة إلى نظام «أوديو واقعي 360» يضمن تجربة صوتية ممتازة بـ360 درجة لجميع الركاب، مع وضع مكبرات الصوت داخل المقاعد، وذلك وفقا لموقع «موتوراتي».



وقالت «سوني» إن فيجن S تعتمد على منصة كهربائية جديدة، غالبا قادمة من شركة التوريد ماجنا، مع اعتمادها على موتورين كهربائيين 200 كيلووات/س، ما يسمح للسيارة الاختبارية بالتسارع إلى 100 كم/س في 4.8 ثانية بسرعة قصوى 239 كم/س، وقد استعانت «سوني» بعدة شركات لتصميم السيارة، مثل «بوش وكونتيننتال وانفيديا وكوالكوم».