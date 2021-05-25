تعرف على جديد «تويوتا تندرا» 2022

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 مايو 2021, 12:05 مساء

ظهر الجيل الحالي من سيارة تويوتا تندرا منذ وقت طويل وتحديدا العام 2007، وفيما يبدو أن الوقت حان لتكشف الصانعة اليابانية عن جيلها الجديد؛ حيث شوقت للجيل التالي من البيك أب.

وتؤكد تويوتا، في بيان صحفي، أن مستقبل سيارات البيك أب من تويوتا سيكون مزدهرا مع تندرا 2022 القادمة، وقامت بنشر صورة تشويقية للبيك أب الجديدة تظهر المصابيح المضاءة من سيارة موضوعة في الظلام، وذلك وفقا لموقع «موتوراتي».

تبدو تويوتا تندرا في الصور التشويقية قريبة من الصور المسربة التي ظهرت العام الماضي والتي تظهر شكل المصابيح الأمامية الجديدة كليا مع مصد وشبك أكثر شراسة؛ حيث تسعى الشركة؛ لأن تصبح سيارتها ذات تصميم أكثر قوة.

لم تعلن تويوتا بعد موعد التدشين الرسمي، لكنها قالت: ستأتي قريبا، ويذكر أن تويوتا ستستضيف حدثا إعلاميا في مقرها بالولايات المتحدة الشهر المقبل؛ لعرض طرازات جديدة، وربما تكشف عنها حينها.

من المتوقع أن تتخلى تويوتا تندرا الجديدة عن محرك V8 سعة 5.7 لتر لصالح محرك V6 مزدوج التوربو، وربما تحصل على نسخة هجينة.

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