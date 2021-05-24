«لكزس» تدشن حملتها الكهربائية بهذه السيارة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 مايو 2021, 03:30 مساء

تتجه شركات السيارات نحو المستقبل بالسيارات الكهربائية، وتبدأ لكزس حملتها الكهربائية بتدشين سيارة LF-Z الاختبارية في مارس الماضي.

تجهز سيارة LF-Z الاختبارية لمستقبل السيارات الكهربائية للشركة في التصميم والتقنيات، مع تخطيط لكزس لتقديم عشرة موديلات كهربائية وهجينة بالقابس على الأقل بحلول العام 2025، وذلك وفقا لموقع «موتوراتي».

وتؤكد لكزس تجهيزها لتدشين أول سيارة هجينة بالقابس للعلامة في وقت ما خلال هذا العام، وهي السيارات المزودة بمحركات كهربائية بجانب محرك احتراق داخلي مع إمكانية شحنها بالقوابس الكهربائية.

وتعتزم لكزس تدشين سيارة كهربائية بالكامل في العام 2022، مع تعهدها بتوفير تجربة قيادة فريدة وعاطفية لا نظير لها في سياراتها البيئية القادمة، وتنوي لكزس تقديم نسخ هجينة بالقابس أو كهربائية لجميع موديلاتها بحلول العام 2025.

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