لقطات تجسسية لـ«تويوتا كرولا كروس»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 مايو 2021, 11:54 صباحا

رصدت صور تجسسية سيارة تويوتا كورولا كروس الجديدة أثناء اختبارها على الطرق العامة بأمريكا.

سيارة تويوتا الكروس أوفر ستكون عالية الركوب مع مصابيح أمامية ذات مظهر أكثر سلاسة من شقيقتها السيدان، مع حصولها على سقف مقوس بشكل بسيط يجعله لا يظهر بشكل مسطح بالكامل، وواجهة خلفية أكثر تميزا؛ تتضمن مصابيح خلفية ذات تصميم سلس، وذلك وفقا لموقع «موتوراتي».

المواصفات الميكانيكية لم تكشف تويوتا بعد عن المحركات التي ستتوافر بها بأمريكا، لكن يُذكر أنها تتوافر في تايلاند بمحرك ذي أربع أسطوانات سعة 1.8 لتر بقوة 140 حصانا و175 نيوتن.متر من عزم الدوران، مع ناقل حركة متغير باستمرار ونظام دفع أمامي.

كما تأتي السيارة بنسخة هجينة مع محرك كهربائي يولد 72 حصانا و163 نيوتن.متر من عزم الدوران، مع محرك بنزين سعة 1.8 لتر بقوة 98 حصانا و142 نيوتن.متر من عزم الدوران.

بحسب الأخبار والتقارير إن إنتاجها سيبدأ في أمريكا في سبتمبر 2021 في مصنع تويوتا بولاية ألاباما، على أن تطرح للبيع هناك كموديل 2022.

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