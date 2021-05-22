كم يبلغ سعر كهربائية «فورد»؟

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 مايو 2021, 03:59 مساء

كشفت فورد عن سيارتها F-150 إصدار لايتنينج الكهربائية الجديدة كليا مع فتح باب الطلب عليها بسعر يبدأ من 40,000 دولار ويرتفع السعر إلى 90,000 دولار للفئة الأعلى في المجال.

سيارة فورد F-150 إصدار لايتنينج الكهربائية الجديدة تأتي بعدة بطاريات بمستويات مدى مختلفة مع محركين كهربائيين بقوة تقديرية 563 حصانا وعزم دوران 1050 نيوتن متر وفقا لموقع «المتوراتي».

فورد لايتنينج هي أول بيك أب F مزودة بنظام تعليق خلفي مستقل، ما يحسن بشكل ملحوظ من التحكم والراحة، كما تسجل البيك أب معدل حمولة أقصى 907 كيلوجرامات ومعدل سحب أقصى 4535 كيلوجراما، وستحصل السيارة على بطاريتين، الأولى بمدى 370 كيلومترا للشحنة والثانية بمدى 483 كيلومترا، مع إمكانية الشحن من 15% إلى 100% في المنزل خلال 8 ساعات وفي المحطة خلال 41 دقيقة بالشواحن فائقة السرعة.

وهناك أمر آخر مفيدة وهي استخدام بطاريات البيك أب نفسها لشحن الأدوات الكهربائية وحتى المنازل لثلاثة أيام بالمتوسط، وتشمل مزايا البيك أب 11 مقبسا كهربائيا مختلفا في الصندوق والمقصورة.

فورد لايتنينج F-150 القياسية حصلت على ملامح تصميم فريدة تشمل شبكا أماميا مغلقا وشريطا ضوئيا LED أماميا جديدا في الفئات الأفخم للموديل، وهي أول F-150 مزودة بالنظام الترفيهي SYNC4A بشاشة 15.5 إنش لمسية ضخمة تدعم الأوامر الصوتية وتطبيقات أندرويد أوتو وأبل كاربلاي اللاسلكية والتحديثات عبر الهواء وعددا واسعا من أحدث أنظمة السلامة ومساعدة السائق لفورد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لليوم الثالث.. محاولات لإخماد حرائق ضخمة تسببت بـ«كارثة بيئية» في اليونان (صور ...
دولى
بنغازي تودع الإعلامية القديرة آمنة إبريك
ثقافة وفن
تجربة بريطانية: 15 شخصا فقط ثبتت إصابتهم بكورونا من أصل 60 ألفا شاركوا في تجمعات...
دولى
انفصال أكبر جبل جليد في العالم
علوم وتكنولوجيا
فنان يتلاعب ببرج إيفل.. ماذا فعل؟
ثقافة وفن
شركة الكهرباء: مواطنون يحبطون سرقة محول كهرباء في تاجوراء
ليبيا
كاركاتير حليم - السلام في فلسطين
كاريكاتير
«الصحة العالمية»: فيروس كوفيد تسبب بوفاة 8 ملايين شخص حول العالم
دولى
السايح ينتقد المطالبات بإجراء الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات
ليبيا
السايح: القرار السياسي بشأن الانتخابات لم يحسم بعد.. والموقف الدولي منقسم
ليبيا
جريدة «الوسط»: الميزانية و«السيادية» تعرقلان المسار الآمن للانتخابات الليبية
ليبيا
قلق أفريقي من الوضع الأمني بتشاد بسبب أنشطة المرتزقة في ليبيا
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طرد العناكب عن المنازل بـ«النمل»