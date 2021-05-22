كم يبلغ سعر كهربائية «فورد»؟

كشفت فورد عن سيارتها F-150 إصدار لايتنينج الكهربائية الجديدة كليا مع فتح باب الطلب عليها بسعر يبدأ من 40,000 دولار ويرتفع السعر إلى 90,000 دولار للفئة الأعلى في المجال.



سيارة فورد F-150 إصدار لايتنينج الكهربائية الجديدة تأتي بعدة بطاريات بمستويات مدى مختلفة مع محركين كهربائيين بقوة تقديرية 563 حصانا وعزم دوران 1050 نيوتن متر وفقا لموقع «المتوراتي».



فورد لايتنينج هي أول بيك أب F مزودة بنظام تعليق خلفي مستقل، ما يحسن بشكل ملحوظ من التحكم والراحة، كما تسجل البيك أب معدل حمولة أقصى 907 كيلوجرامات ومعدل سحب أقصى 4535 كيلوجراما، وستحصل السيارة على بطاريتين، الأولى بمدى 370 كيلومترا للشحنة والثانية بمدى 483 كيلومترا، مع إمكانية الشحن من 15% إلى 100% في المنزل خلال 8 ساعات وفي المحطة خلال 41 دقيقة بالشواحن فائقة السرعة.



وهناك أمر آخر مفيدة وهي استخدام بطاريات البيك أب نفسها لشحن الأدوات الكهربائية وحتى المنازل لثلاثة أيام بالمتوسط، وتشمل مزايا البيك أب 11 مقبسا كهربائيا مختلفا في الصندوق والمقصورة.



فورد لايتنينج F-150 القياسية حصلت على ملامح تصميم فريدة تشمل شبكا أماميا مغلقا وشريطا ضوئيا LED أماميا جديدا في الفئات الأفخم للموديل، وهي أول F-150 مزودة بالنظام الترفيهي SYNC4A بشاشة 15.5 إنش لمسية ضخمة تدعم الأوامر الصوتية وتطبيقات أندرويد أوتو وأبل كاربلاي اللاسلكية والتحديثات عبر الهواء وعددا واسعا من أحدث أنظمة السلامة ومساعدة السائق لفورد.