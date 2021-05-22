الإصدار الأول من «كيا EV6»

قبل أشهر، كشفت الصانعة الكورية كيا عن سيارتها EV6 الكهربائية الجديدة كليا، والتي تأتي بقوة تصل إلى 576 حصانا ومدى أقصى 508 كيلومترات.

كيا كشفت عن الإصدار الأول الحصري للسيارة قبل طرحها في الولايات المتحدة، وتشارك كيا EV6 منصتها مع هيونداي أيونيك 5 رغم تنافس السيارتين من الناحية النظرية والاختلافات الواضحة بينهما في التصميم.. وتنوي كيا صنع 1500 نسخة فحسب من الإصدار الأول للموديل، حسب موقع «القيادي».



مواصفات الإصدار الأول شملت جنوط 20 إنش وعرض المعلومات على الزجاج الأمامي بتقنية الواقع المعزز للملاحة ومساعد الركن عن بعد، ونستمر مع المواصفات التي تشمل نظام سمعي Meridian فاخر بـ14 مكبر صوت وسقف شمسي واسع، مع تزويدها بالدفع الرباعي ومحركين كهربائيين، وسيحصل الإصدار على ألوان خارجية حصرية تشمل أصفر المدن والرمادي الفولاذي الداكن.