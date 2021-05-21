6 نصائح ضرورية قبل أن تتحرك بسيارتك

نصائح مهمة لقائدي السيارات وأهمها ضبط المرايات ومصابيح السيارة وحزام الأمان (الإنترنت)

توجد أمور بسيطة لكنها مهمة للغاية، يجب على قائد السيارة أن يلتزم بها ويراعيها قبل الانطلاق بمركبته، لضمان سلامته أولا ثم سلامة سيارته ثانيا.

زيت السيارة والمياه

قبل التحرك بالسيارة يجب فحص زيت السيارة والمياه إذا كانت السيارة تحتاج الى تغيير زيت في محطة الوقود.

السرعات والحارات المرورية

عليك الالتزام بالسرعات المسموحة، لكي تتفادى مخاطر التصادم أو الحوادث المرورية، فيجب عليك أن نلتزم بالسرعات المقررة وعدم تجاوزها إطلاقا، ومن الضروري أن تلتزم بالحارات المرورية، وتجنب الانتقال من حارة إلى أخرى بعد القيام بإعطاء إشارة الانتقال المناسبة.

المرايا والمصابيح

من الضروري ضبط المرايات الجانبية للسيارة، وذلك قبل تفعيل إشارة الانتقال، لتجنب مخاطر السيارات القادمة، ولذلك فمن الضروري أن نقوم بضبطها جيدا لنتمتع بمستوى رؤية واضح.

خزان الوقود

قد يحدث في بعض الأحيان تعرض قائدي السيارات إلى موقف حرج للغاية، وهو نفاد خزان الوقود وذلك يؤدى إلى توقف السيارة عن العمل وعدم السير، ولذلك يجب الحرص دائما على التأكد من مستوى الوقود داخل السيارة قبل الانطلاق إلى رحلتنا.

حزام الأمان

يجب ربط حزام الأمان ضروري لأنه من أهم وسائل الحماية لقائدي السيارات، وتظهر وظيفته الحقيقية في حالات التصادم، ولذلك فمن الضروري أن تقوم بارتدائه عند القيادة بمجرد أن دخلت سيارتك وقمت بتفعيل المحرك.