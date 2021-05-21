6 نصائح ضرورية قبل أن تتحرك بسيارتك

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 21 مايو 2021, 03:39 مساء
نصائح مهمة لقائدي السيارات وأهمها ضبط المرايات ومصابيح السيارة وحزام الأمان (الإنترنت)

توجد أمور بسيطة لكنها مهمة للغاية، يجب على قائد السيارة أن يلتزم بها ويراعيها قبل الانطلاق بمركبته، لضمان سلامته أولا ثم سلامة سيارته ثانيا.

زيت السيارة والمياه
قبل التحرك بالسيارة يجب فحص زيت السيارة والمياه إذا كانت السيارة تحتاج الى تغيير زيت في محطة الوقود.

السرعات والحارات المرورية
عليك الالتزام بالسرعات المسموحة، لكي تتفادى مخاطر التصادم أو الحوادث المرورية، فيجب عليك أن نلتزم بالسرعات المقررة وعدم تجاوزها إطلاقا، ومن الضروري أن تلتزم بالحارات المرورية، وتجنب الانتقال من حارة إلى أخرى بعد القيام بإعطاء إشارة الانتقال المناسبة.

المرايا والمصابيح
من الضروري ضبط المرايات الجانبية للسيارة، وذلك قبل تفعيل إشارة الانتقال، لتجنب مخاطر السيارات القادمة، ولذلك فمن الضروري أن نقوم بضبطها جيدا لنتمتع بمستوى رؤية واضح.

خزان الوقود
قد يحدث في بعض الأحيان تعرض قائدي السيارات إلى موقف حرج للغاية، وهو نفاد خزان الوقود وذلك يؤدى إلى توقف السيارة عن العمل وعدم السير، ولذلك يجب الحرص دائما على التأكد من مستوى الوقود داخل السيارة قبل الانطلاق إلى رحلتنا.

حزام الأمان
يجب ربط حزام الأمان ضروري لأنه من أهم وسائل الحماية لقائدي السيارات، وتظهر وظيفته الحقيقية في حالات التصادم، ولذلك فمن الضروري أن تقوم بارتدائه عند القيادة بمجرد أن دخلت سيارتك وقمت بتفعيل المحرك.

مواعيد الصيانة
على السائق الالتزام بمواعيد صيانة السيارة لضمان سلامة المركبة وعدم تعرضها لأعطال مفاجئة في أماكن غير متوقعة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فرانس برس»: انتشال 5 جثث و10 ناجين من تحت أنقاض نفق جراء القصف الإسرائيلي في ...
عربى
الإسباني كلمنتي يقترب من العودة لتدريب «فرسان المتوسط»
رياضة محلية
«حماس» تعلن «الانتصار» على «إسرائيل» بعد وقف إطلاق النار
عربى
قلق أفريقي من الوضع الأمني بتشاد بسبب أنشطة المرتزقة في ليبيا
ليبيا
بالصور: تخريج طلاب في جامعة بني وليد بحضور الدبيبة
ليبيا
السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة: «كيف يتم الاعتراف لقوة الاحتلال بحقها في ...
عربى
في العدد 287: «الميزانية والسيادية» تعرقلان المسار الآمن للانتخابات.. و«هوية ...
ليبيا
بعد إدانته بالفساد.. ساركوزي أمام المحكمة مجددا في قضية الإنفاق لحملته ...
دولى
«الكهرباء» تعلن ساعات طرح الأحمال (الخميس 20 مايو 2021)
ليبيا
فياغرا في مياه الصرف الصحي
علوم وتكنولوجيا
حصيلة قياسية.. عدد النازحين داخليا في العالم يصل إلى 55 مليونا
دولى
يوفنتوس يتوج بكأس إيطاليا للمرة الـ14 في تاريخه على حساب أتالانتا
رياضة عالمية
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بعد 25 عاما.. «مايكروسوفت» تحيل «إكسبلورر» للتقاعد