«هافال جوليون» تنافس سيارات «هيونداي» و«كيا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 مايو 2021, 01:50 مساء
«هافال» الصينية بسيارتها الجديدة «جوليون» (الإنترنت)

يتوقع لسيارة «جوليون» (Jolion) متوسطة الحجم من «هافال» (Haval) الصينية أن تكون من بين أبرز المنافسين لسيارات «هيونداي» و«كيا» الكروس أوفر.

وتأتي سيارة «Jolion» بهيكل أنيق مزين بشبك أمامي عريض مطلي بالكروم ومصابيح بتصميم فريد، ويتميز هذا الهيكل عن هياكل سيارات «Haval» الأخرى بمتانة أكبر بفضل تدعيمه بعناصر الفولاذ المقوى المقاوم للصدمات ومؤثرات العوامل الجوية، وفق «موتو1».

ويبلغ طول هيكل المركبة 4 أمتار و47 سنتيمترا، وعرضه 184 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه تعادل 270 سنتيمترا. ويتميز التصميم الداخلي لهذه السيارة بالفخامة والأناقة وتداخل العناصر المكسوة بالخشب والكروم والجلد بشكل جميل ومدروس.

وحصلت هذه المركبة على واجهة قيادة متطورة مجهزة بشاشة لمسية كبيرة، وعلى مقود بتصميم أنيق مثبت عليه عتلات للتحكم بالسرعة، وأنظمة متطورة للتحكم بالإضاءة الداخلية وتكييف الهواء ودرجات حرارة المقاعد، فضلا عن حساسات للضوء والمطر، وأنظمة لتشغيل المحرك وأنظمة التدفئة عن بعد، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وتعمل «Jolion» بمحركات بنزين توربينية بسعة 1.5 ليتر تولد عزما يعادل 143 حصانا، وعلب سرعة ميكانيكية بست سرعات وأخرى أوتوماتيكية بسبع سرعات، أما أسعارها فتبدأ من 16 ألف دولار تقريبا.

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