تعديلات جديدة لـ«مرسيدس إكس كلاس»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 مايو 2021, 12:01 مساء

كثيرًا ما يتم إجراء تعديلات على بعض السيارات المهمة، التي لها جمهور وأبرز هذه السيارات هي مرسيدس AMG G63 المعدلة التي جمعت بين الأداء الممتاز مع تصميم عضلي جريء.

والتعديل الأبرز في «مرسيدس إكس كلاس» هو المحور الإضافي للعجلات ودفع سداسي، مع بيع السيارة في مزاد هولندي أخير بسعر غير معلن عنه وفقا لموقع «القيادي».

و جاءت هذه التعديلات بإشراف مباشر من شركة «كارليكس ديزاين» على عملية التحول وإضافة محور جديد، مع ازدياد ارتفاع البيك أب بـ 4 إنشات ووضع إطارات جديدة للطرق الوعرة ولمسات جمالية خاصة.

وميكانيكيًا فإن محرك البيك أب بقي كما هو دون تغيير محرك تيربو ديزل 3.0 لتر 6 سلندر بقوة 254 حصانا، بينما حصلت الداخلية على تحديثات محدودة تشمل شعارات «الدفع السداسي» على لوحة القيادة.

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