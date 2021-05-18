كم يبلغ سعر «مرسيدس مايباخ إس كلاس»؟

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 مايو 2021, 04:37 مساء

أزاحت العملاقة الألمانية مرسيدس الستار عن فئة مايباخ إس كلاس S680 الأكثر فخامة، في المجال، بمحرك V12 عبر موقع دايملر.

تصميم وطلاء السيارة لم يتغير عن نسخة V8 التي تم الكشف عنها في نوفمبر الماضي، لكن مع جنوط أكثر أناقة، كما تمت إضافة شعارات V12 وS680 لتمييز الفئة، ولم تفصح مرسيدس عن أداء السيارة بشكل رسمي إلا أن التوقعات تشير لقوة تتعدى الـ600 حصان وعزم دوران يقترب من 1000 نيوتن متر، وذلك وفقا لموقع «موتوراتي».

ستحصل مرسيدس نسخة V12 على نظام دفع كلي 4Matic لأول مرة، وستكشف مرسيدس عن الأسعار لاحقا لكن من المتوقع تجاوزها لحاجز الـ200,000 دولار.

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كم يبلغ سعر «مرسيدس مايباخ إس كلاس»؟