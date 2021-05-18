كل ما تحتاج معرفته عن «بنتلي سبير» 2022

كشفت العلامة الفاخرة بنتلي عن فلاينج سبير 2022 بالعديد من التحديثات على الرغم من حصولها على جيل جديد كليا العام الماضي.

واستخدمت بنتلي تصميم النماذج الأولية الافتراضية والتي تسمح باختبار العديد من الأشياء في السيارة قبل صنع نسخة حقيقة منها؛ حيث سمحت هذه التقنية للشركة بتحسين ما لا يقل عن 40 مكونا، مما يتضمن استخدام مواد عازلة للصوت في الأماكن الصحيحة في السيدان الفاخرة؛ لتوفير مقصورة هادئة بأقصى درجة ممكنة، وذلك وفقا لموقع «موتوراتي».



تتوافر السيارة المحدثة بالعديد من المزايا بشكل قياسي، والتي تشتمل على نظام التعرف على إشارات المرور، وفتح صندوق الأمتعة دون استخدام اليدين وكاميرا الرؤية العلوية والإضاءة الترحيبية ومرايا التعتيم التلقائي وغيرها، كما أضافت صانعة السيارات البريطانية خيار طلاء جديد وهو رُمادي كامبريان، ليصل عدد الألوان المتاحة على السيارة 63 لونا.



وكذلك من المشاهد حصولها على أخشاب ذات مسام مفتوحة مطلية بورنيش غير لامع من أجل الحماية، كما تم طلاؤها بثلاث طبقات رقيقة جدا من الطلاء يبلغ سمكها الإجمالي 0.1 مم فقط، مما يمنحها مظهرا يشبه الشمع، ويضمن أن يشعر العملاء فعليا بنسيج الخشب؛ بحيث يبلغ سمك طلاء الورنيش عالي اللمعان 0.5 مم؛ ليعطيها اللمعة المحببة لدينا.



ميكانيكيا بنتلي لم تقم بأي تحديث يذكر؛ حيث لا تزال بنتلي فلاينج سبير 2022 متاحة إما بمحرك V8 سعة 4.0 لتر بقوة 542 حصانا أو محرك W12 سعة 6.0 لتر بقوة 626 حصانا.