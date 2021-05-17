«مرسيدس» تكشف ميني فان الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 مايو 2021, 03:14 مساء

قامت الصانعة الألمانية مرسيدس بإزاحة الستار عن سيارة ميني فان اختبارية جديدة باسم EQT بنفس شاسيه ومحركات رينو كانجو.

مرسيدس EQT الاختبارية ستمهد لموديل إنتاجي قادم للعلامة الألمانية باسم تي كلاس؛ لنقل العائلات، وستتوافر بعدة محركات مختلفة كهربائية وبنزين وديزل، وذلك وفقا لموقع «القيادي».

وتمثل النسخة المعروضة الفئة الكهربائية، وقد يتم تزويدها ببطارية 44 كيلووات\س بمدى 265 كيلومترا من رينو، لكن مرسيدس قد تقديم بطاريات أكبر بمدى أفضل في الموديل الإنتاجي.

وستتوافر السيارة بمحرك بنزين 1.3 لتر وآخر ديزل 1.5 لتر من رينو.. وتتميز EQT بتصميم خارجي فاخر وأنيق للشبك والمصابيح الأمامية LED المسحوبة للوراء نحو الرفارف، مع داخلية فاخرة مستقلة عن رينو بجلود نابا ومقود متعدد الوظائف وسقف بانورامي ونظام المعلومات الترفيهية MBUX للعلامة الألمانية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالصور: رسوم شيركلا.. ثروة وطنية لا تُقدر بثمن
ثقافة وفن
تقديم الجولة الأخيرة من «الليغا» 24 ساعة
رياضة عالمية
5 صور تفجر انفعالات سواريز وثورة أتلتيكو مدريد نحو لقب «الليغا» الـ11 المنتظر
رياضة عالمية
زيدان يودع لاعبيه.. 8 أيام تفصله عن الرحيل وراؤول وأليغري ولوف في خلافته
رياضة عالمية
غوتيريس يحذر من خطر أزمة إقليمية «لا يمكن احتواؤها» في الشرق الأوسط
دولى
التائب يخطف تعادلا مثيرا للأهلي بنغازي أمام دارنس في الدقيقة 94
رياضة محلية
وزير خارجية فلسطين إلى نظرائه العرب: التطبيع مع إسرائيل «مشاركة في الجرائم»
عربى
جيش الاحتلال: إطلاق نحو 3000 صاروخ من غزة في اتجاه «إسرائيل» منذ الإثنين
عربى
غوتيريس «منزعج» من تدمير غارة إسرائيلية مبنى في غزة يضم مكاتب إعلامية
عربى
«ليست حربا بل إبادة».. مظاهرات في دول عربية وأوروبية ضد التصعيد الإسرائيلي
عربى
هالاند أهم من ميسي في برشلونة.. ومساعٍ لتدبير 154 مليون إسترليني رغم أزمة ...
رياضة عالمية
غوتيريس لمجلس الأمن: عدد المقاتلين الأجانب في ليبيا لم ينخفض
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الشؤون الاجتماعية» تطلق منصة رقمية لتحديث بيانات منحة الزوجة والأولاد (رابط)