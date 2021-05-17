«مرسيدس» تكشف ميني فان الجديدة

قامت الصانعة الألمانية مرسيدس بإزاحة الستار عن سيارة ميني فان اختبارية جديدة باسم EQT بنفس شاسيه ومحركات رينو كانجو.

مرسيدس EQT الاختبارية ستمهد لموديل إنتاجي قادم للعلامة الألمانية باسم تي كلاس؛ لنقل العائلات، وستتوافر بعدة محركات مختلفة كهربائية وبنزين وديزل، وذلك وفقا لموقع «القيادي».

وتمثل النسخة المعروضة الفئة الكهربائية، وقد يتم تزويدها ببطارية 44 كيلووات\س بمدى 265 كيلومترا من رينو، لكن مرسيدس قد تقديم بطاريات أكبر بمدى أفضل في الموديل الإنتاجي.

وستتوافر السيارة بمحرك بنزين 1.3 لتر وآخر ديزل 1.5 لتر من رينو.. وتتميز EQT بتصميم خارجي فاخر وأنيق للشبك والمصابيح الأمامية LED المسحوبة للوراء نحو الرفارف، مع داخلية فاخرة مستقلة عن رينو بجلود نابا ومقود متعدد الوظائف وسقف بانورامي ونظام المعلومات الترفيهية MBUX للعلامة الألمانية.