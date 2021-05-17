تعرف على جديد «جينيسيس» 2022

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 مايو 2021, 12:00 مساء

كشفت العلامة الفاخرة جينيسيس الستار عن سيارتها G70 واجن الجديدة المبنية على نسخة السيدان.

سيارة جينيسيس الواجن هي خامس سيارة تؤكد الشركة طرحها في أوروبا هذا الصيف بعد موديلات G70 وG80 سيدان، وGV70 وGV80 إس يو في.

وتأتي سيارة جينيسيس G70 واجن لمنافسة بي إم دبليو الفئة الثالثة تورينج و أودي A4 أفانت، ومرسيدس سي كلاس إستيت، بأبعاد مماثلة لنسخة السيدان مع خلفية معاد تصميمها وسقف أطول لتوفير مساحة تخزينية أوسع بـ40% من السيدان وذلك وفقا لموقع «سياراتك».

تصميم السيارة لم يختلف عن تصميم G70 سيدان، بنفس الشبك والمصابيح المنقسمة، مع عناصر داخلية مماثلة أيضا، ومن المتوقع توافر السيارة بمحرك 2.0 لتر تيربو 4 سلندر بقوة 249 حصانا ومحرك 3.3 لتر توين تيربو 6 سلندر بقوة 365 حصانا، ومحرك ديزل 2.2 لتر بقوة 199 حصانا.

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