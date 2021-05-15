«Geely» الصينية تستعد لمنافسة سيارات «Camry» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 مايو 2021, 04:15 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

شرعت شركة «Geely» الصينية باستقبال طلبات الشراء لسيارة «Preface» الجديدة التي وصفها الكثيرون بأنها من بين أقوى المنافسين لسيارات «Camry» الشهيرة من «تويوتا».

وتأتي السيارة الجديدة بهيكل انسيابي كبير يشبه تصميمه بعض الشيء سيارات «Mondeo» من الفئة الخامسة من «فورد»، مزين بشبك أمامي عريض مطلي بالكروم وبمصابيح أمامية وخلفية مميزة التصميم تعمل بتقنيات LED الحديثة، وفق «روسيا اليوم».

ويبلغ طول هذه السيارة 4 أمتار و63 سنتم، وعرضها 182 سنتم، وارتفاعها 146 سنتم، أما قمرتها فجهزت بمقاعد جلدية مريحة تتسع لخمسة ركاب، والعجلات المخصصة لها أتت بأقراص من الكروم بمقاس 16 و17 إنشًا.

كما حصلت المركبة على أحدث أنظمة المولتيميديا، وعلى شاشة لمسية كبيرة، وأنظمة تبريد وتدفئة للمقاعد، ونظام شحن لاسلكي للهواتف الذكية، وأنظمة لتثبيت السرعة والحفاظ على المسار على الطرقات السريعة، وجهزت بكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وحساسات للضوء والمطر، ونظام لمنع الانزلاق على المنعطفات.

وستطرح منها عدة نسخ في الأسواق العالمية، منها نسخة ستجهز بمحرك بنزين بسعة 1.5 لتر بعزم 114 حصانًا، سيعمل مع علبة سرعة أوتوماتيكية بست مراحل، كما ستكون هناك نسخ مجهزة بمحركات توربينية.

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