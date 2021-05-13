«تيسلا» تتراجع عن قبول «بتكوين» وسيلة دفع

شعار «تيسلا» على مركبة من طراز «مودل واي» في بودابست، 5 سبتمبر 2020 (أ ف ب)

أعلن إيلون ماسك، الأربعاء، أن شركته للسيارات الكهربائية «تيسلا» ستتوقف عن قبول «بتكوين» كوسيلة دفع، حفاظا على البيئة في ظل استخدام عمليات تعدين هذه العملة الرقمية كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية.

وكتب ماسك عبر «تويتر»: «علقت تيسلا عمليات شراء السيارات بالبتكوين. نحن قلقون إزاء الاستخدام المتزايد للمحروقات الغنية بالكربون لتعدين بتكوين، خصوصا الفحم الذي يصدر أسوأ معدلات الانبعاثات (من غازات الدفيئة) بين كل أنواع الوقود»، وفق «فرانس برس».

وفي نهاية مارس، أدت تغريدة نشرها ماسك للإعلان عن «إمكان شراء سيارة تيسلا ببتكوين»، إلى رفع سعر العملة الرقمية.

واستثمرت شركته في مطلع العام مليارا ونصف المليار دولار على «بتكوين». وفي نهاية الربع الأول، كانت قيمة محفظته من العملات الرقمية تصل إلى 2.48 مليار دولار، بحسب وثيقة بورصة منشورة نهاية أبريل.

لكن يبدو أن إيلون ماسك الذي يجاهر باستمرار بطموحاته البيئية، قد غير رأيه أخيرا.

ونشرت مجلة «نيتشر» الأسبوع الماضي دراسة تظهر أن مواقع تعدين «بتكوين» في الصين التي تستحوذ على نحو 80% من التجارة العالمية بالعملات المشفرة، قد تقوض الأهداف المناخية للبلاد.

وتجري هذه المواقع المليئة بأجهزة الكمبيوتر عمليات حسابية تتيح إنشاء عملات «بتكوين»، وهي تستهلك كميات هائلة من الطاقة الكهربائية المتأتية بجزء منها من مصانع الفحم.

عملة مشفرة

وبينت دراسة «نيتشر» أنه في حال عدم بذل أي جهد في هذا الإطار، ستنتج مواقع التعدين المعلوماتية الصينية 130.50 مليون طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول 2024، أي ما يقرب من مجموع الانبعاثات السنوية لغازات الدفيئة لإيطاليا أو المملكة العربية السعودية.

وأوضح إيلون ماسك أن «العملة المشفرة فكرة سديدة على مستويات كثيرة ونظن أن مستقبلها واعد، لكن ذلك لا يجب أن يحصل على حساب البيئة». وأضاف أن «تيسلا لن تبيع بيتكوين وسنستخدمه في مداولات فور تزويد مواقع التعدين بمصادر طاقة أكثر استدامة».

ويشكل هذا الإعلان المفاجئ انتكاسة للعملة المشفرة، بعدما أدى اعتماد «تيسلا» و«ماستركارد» وشركات كبرى أخرى «بتكوين» وسيلة للدفع منذ مطلع العام الحالي، إلى رفع قيمة هذه العملة الرقمية إلى مستويات غير مسبوقة.

وقارب سعر «بتكوين» مساء، الأربعاء، 52500 دولار، بعدما تخطى أخيرا عتبة 60 ألف دولار.