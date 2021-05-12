تعرف على جديد «هوندا N7X» الاختبارية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 مايو 2021, 03:45 مساء

قدمت شركة «هوندا» سيارتها الاختبارية N7X الكبيرة، وهي سيارة بسبعة مقاعد مخصصة للسوق الآسيوية.

السيارة التي تبدو قريبة من جدا من إنتاجها وحيث يعتقد أن نسختها الإنتاجية سيتم الكشف عنها في أغسطس المقبل لتكون خليفة سيارة BR-V، وتقول هوندا إنها تجمع بين أفضل ما في القطاعين، حيث تقدم متعة القيادة والراحة والرحابة الفائقين، وذلك وفقا لموقع «موتوراتي».

تتمتع السيارة بشبك أمامي بتصميم قوي، وخطوط هيكل واضحة، وأقواس عجلات بلاستيكية داكنة، وفي الداخل، تتوافر بجودة مواد عالية، التي تعد بتقديم تجربة قيادة رائعة وراحة البال لجميع الركاب.

لم تتحدث «هوندا» عن أي شيء بخصوص المحركات، لكن الجدير ذكره أن BR-V كانت تستمد قوتها من محرك سعة 1.5 لتر بنزين أو ديزل بقوة 118 أو 99 حصانا على الترتيب، وتتوافر بناقل حركة يدوي بست سرعات أو CVT، وسيتم عرضها في مجمع سينايان بإندونيسيا حتى 6 يونيو المقبل.

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