تحديثات جديدة لـ«هيونداي سوناتا وباليسيد»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 مايو 2021, 01:00 مساء

جاء في عرض مقدم من «هيونداي» إلى مجموعة من المستثمرين أنها تخطط لأن تحصل سيارتها باليسيد على إصدار محدث في العام المقبل لتنطلق خلال العام 2022 بالإضافة إلى سوناتا محدثة أيضا.

لا توجد أي تفاصيل حول السيارة التي سيتم الكشف عنها أولا أو ربما تريد الشركة إطلاقهما معا، والجدير ذكره أن «هيونداي» تستعد أيضا لتدشين أجيال جديدة من ix35 وأزيرا، لكن يتوقع أن يكونا للسوق الكورية الجنوبية فقط، وفقا لموقع «القيادي».

تؤكد خارطة طريق «هيونداي» التي شوهدت في العرض التقديمي نية الشركة إطلاق إلنترا N كموديل 2021، ولقد رأيناها عدة مرات على حلبة نوربورجرينج، وتظهر في العرض تحت اسم أفانتي N، والذي سيكون اسمها في كوريا الجنوبية وسنغافورة.

وتظهر ميسترا الكهربائية التي من المقرر تدشينها في وقت لاحق من هذا العام، وستباع حصريا في السوق الصينية، ومن ثم ستكشف عن إصدار هجين من أزيرا الجديدة.

قبل أشهر كشفت «هيونداي» عن سنتافي المحدثة بناقل حركة مزدوج القابض الجديد، وكونا وإصداراتها الكهربائية التي حصلت على تحديثات أيضا، لكن لم تحصل على أية تغيير في المحركات أو ناقل الحركة.

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