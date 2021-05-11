تعرف على سعر «تمبرلاين فورد» 2022

كشفت فورد عن سيارتها إكسبلورر تمبرلاين 2022 وهي نسخة تضاريس وعرة جديدة بلمسات جمالية حصرية وتعديلات ميكانيكية متعددة.



ميكانيكيا تعتمد سيارة فورد إكسبلورر تمبرلاين على محرك 2.3 لتر إيكوبوست 4 سلندرات بقوة 300 حصان وعزم دوران 420 نيوتن متر، مع نظام دفع رباعي وناقل حركة أوتوماتيكي 10 سرعات، مع معدل سحب أقصى 2400 كيلوجرام، وذلك وفقا لموقع «القيادي».



فيما حصلت هذه الفئة على تحديثات ميكانيكية تشمل نظام التحكم في التضاريس القياسي بسبعة وضعيات مختلفة للقيادة على الرمال والثلوج والصخور وغيرهم، مع تقنية التحكم في النزول من المرتفعات، وحماية إضافية لأسفل الجسد.



وقامت فورد بتحديث أنظمة التوجيه والتعليق، مع ازدياد ارتفاع السيارة بـ0.8 إنش مقارنة بالموديل القياسي.. وبالنسبة للتحديثات الجمالية فتشمل مصابيح ضباب LED جديدة وخطوط برتقالية في مختلف أنحاء الخارجية، مع جلود جديدة للداخلية وأنظمة كو بايلوت 360 الأحدث للسلامة بشكل قياسي.



سعر فورد إكسبلورر تيمبرلاين 2022 يبدأ من 45,765 دولار قبل الضرائب في الولايات المتحدة.