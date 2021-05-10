«نيسان» تستغني عن حصتها في «مرسيدس»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 مايو 2021, 04:00 مساء

باعت الشركة اليابانية نيسان حصتها في دايملر المالكة لمرسيدس بقيمة 1.4 مليار دولار، على خطى شريكتها في التحالف رينو.
وقالت شركة نيسان، على موقعها الرسمي إنها باعت 16.4 مليون سهم دايملر، بقيمة 70 يورو تقريبا لكل سهم، وركزت العلامة أنها ماضية للتركيز على الربح وإعادة تنشيط المبيعات، وذلك وفقا لموقع «موتوراتي».

والجدير ذكره أن كلا من نيسان ورينو بدأتا مشاريع مشتركة مع مرسيدس منذ عقد تقريبا، معظمها لم يكتب لها النجاح، مع ازدياد الوضع سوءا بعد الإطاحة برئيس التحالف السابق كارلوس غصن منذ ثلاثة أعوام تقريبا.

وتؤكد نيسان أن تعاونها الصناعي مع مرسيدس لن يتأثر ببيع الأسهم، مع استخدام الأموال لتعزيز الهوامش الربحية والاستثمارات الكهربائية للعلامة اليابانية.

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