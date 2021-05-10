شاهد كيا بروسيد 2022 المحدثة أثناء اختبارها

رصدت صور تجسسية سيارة كيا بروسيد 2022 بالتحديثات الجديدة أثناء اختبارات الطرق العامة في أوروبا والتي من المتوقع أن يتم تدشينها مع نهاية العام الجاري.

كيا بروسيد 2022 ستأتي بالعديد من التحديثات الجمالية للخارجية، تشمل مصابيح أمامية جديدة مع تغيير وضعية المصابيح النهارية LED وتحديث الشبك الأمامي ليكون أكثر بروزا وجرأة، مع تحديثات محدودة أخرى للمصدات وفتحات الهواء، مع تبسيط تصميم الخلفية بشكل عام، وبينما لم تظهر صور الداخلية، من المتوقع استلامها لمواد أعلى جودة وتقنيات جديدة لمساعدة السائق، وفقا لموقع «القيادي»

ميكانيكيا كيا بروسيد 2022 ستحصل على محرك 1.5 لتر تيربو بتقنية هايبرد بقوة إجمالية 160 حصانا وعزم 253 نيوتن متر، مع محرك ثاني 1.6 لتر تيربو بقوة 204 أحصنة وعزم 265 نيوتن متر لفئة GT.