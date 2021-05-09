هوندا تطرح «Civic» أكبر وأكثر جاذبية (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 مايو 2021, 01:55 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

عرفت «Civic» من بين أكثر السيارات مبيعا في العالم لعمليتها واقتصاديتها في استهلاك الوقود، واليوم قررت هوندا جعل هذه السيارة أكثر فخامة وتميزا من حيث التصميم.

ويتميز النموذج الجديد من هذه السيارة عن مركبات «Civic» السابقة بهيكل أكبر وأعرض وتصميم أكثر انسيابية ذي مظهر يوحي بالقوة، وتغير فيه تصميم الواجهتين الأمامية والخلفية وشكل ممتصات الصدمات والفتحات الهوائية، كما تراجعت فيه قواعد أعمدة الزجاج الأمامي للخلف قليلا ليبدو غطاء المحرك أكبر، وباتت انحناءات الهيكل الخارجي وغطاء الصندوق الخلفي أكثر بروزا لتحسين انسيابية الهواء، وفق «روسيا اليوم».

وأتت «Civic» الجديدة بهيكل بطول 4 أمتار 67 سنتيمترا، وعرضه 180 ملم، وارتفاعه 141 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 273 سنتيمترا.

وداخليا حصلت هذه السيارة على قمرة قيادة عصرية تميزت بواجهة قيادة مزينة بشبك معدني مميز يتداخل مع العناصر المكسوة بالجلد والكروم بصورة مميزة، وزودت الواجهة بشاشة لمسية بمقاس 10.2 بوصة يمكن من خلالها التحكم بأنظمة المولتيميديا وأنظمة الملاحة.

وجهزت هذه السيارة بأنظمة تعليق محسنة تمنح الركاب راحة أكبر أثناء السفر، وجهزت بكاميرات ترصد محيط هيكلها بالكامل، فضلا عن حساسات مسافات أمامية وخلفية، وحساسات للضوء والمطر، ونظام عزل ممتاز للضوضاء.

وستطرح هذه المركبة بنوعين من المحركات، محركات بنزين بسعة لترين وعزم 160 حصانا، ومحركات بنزين توربينية بعزم 176 و182 حصانا.

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