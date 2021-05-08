«هيونداي» تطور سيارتها «Kona N»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 مايو 2021, 12:01 مساء
مركبة أخرى من هيونداي لمحبي التميز والقوة والتصاميم العصرية (الإنترنت)

طورت «هيونداي» سيارتها «Kona N» لترضي محبي سيارات الكروس أوفر الأنيقة والمميزة ذات الطابع الرياضي، حسب ما أعلنت الشركة.

وتتميز المركبة الجديدة بشكل ملحوظ من حيث المظهر عن مركبات Kona السابقة، إذ اكتسبت طابعا رياضيا ومظهرا يوحي بالقوة من خلال تصميم الفتحات الهوائية الكبيرة على واجهاتها، وشكل ممتصات الصدمات من الأمام والخلف، والخطوط الحمراء التي برزت من اللون الأسود للممتصات.

كما جهزت هذه السيارة بعجلات رياضية ذات أقراص بمقاس 19 إنشا مطلية باللون الأسود، وأنظمة فرامل رياضية خاصة، وتزينت واجهتها الخلفية بجنح هوائي خاص لزيادة الثبات على السرعات العالية، فضلا عن مصابيح إضافية ثبتت أسفل المصابيح الخلفية الأساسية.

أما قمرتها من الداخل فتميزت عن سيارات Kona العادية بمقود رياضي مجهز بعتلات صغيرة للتحكم بالسرعات، ومقاعد رياضية مزينة بخطوط حمراء وشعار سلسلة N الذي وضع على الأبواب وبعض عناصر القمرة أيضا.

وتعتمد مركبات «Kona N» على محركات بنزين توربينية بسعة 2.0 ليتر، قادرة على توليد عزم يعادل 280 حصانا، تشبه تلك المركبة في سيارات i30 N الرياضية من «هيونداي».

ويمكن لسائقي هذه السيارات اختيار 3 وضعيات للقيادة، وضع «N Power Shift» القياسي للقيادة العادية اليومية، ووضع «N Track Sense Shift» للقيادة الرياضية، ووضع «N Grin Shift» الذي يجعل المحركات تعمل بطاقتها القصوى.

وباستطاعة «Kona N» التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 5.5 ثانية فقط، والوصول إلى سرعة قصوى تعادل 240 كلم/سا.

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