أوبر تتعاقد مع شركة بريطانية لتصنيع سيارة كهربائية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 مايو 2021, 12:06 مساء
شعار أوبر على سيارة في واشنطن، 9 يوليو 2019 (أ ف ب)

أعلنت «أوبر»، الثلاثاء، شراكة مع شركة «أرايفل» البريطانية الناشئة لتصنيع سيارة كهربائية لحساب المجموعة الأميركية العملاقة في مجال خدمات الأجرة من شأنها المساعدة في خفض الانبعاثات.

وأشارت الشركتان، في بيان مشترك، إلى أنه من المتوقع البدء بإنتاج المركبة في الربع الثالث من 2023، لافتتين إلى أنهما «ستستكشفان علاقة استراتيجية في أسواق رئيسية بينها بريطانيا والاتحاد الأوروبي»، وفق «فرانس برس».

ويأتي ذلك بعيد دخول «أرايفل» التي انطلقت قبل ست سنوات والمصنعة لمركبات كهربائية عدة بينها فانات وحافلات، في مؤشر «ناسداك» ببورصة وول ستريت في مارس.

وأشار البيان إلى أن «أرايفل، شركة التكنولوجيا العالمية التي تطور سيارات كهربائية تستخدم تقنياتها الثورية، تتشارك مع أوبر لتطوير مركبة كهربائية بكلفة يسيرة» للسائقين المتعاقدين مع الخدمة.

ولفتت الشركتان إلى أن السيارة الجديدة «ستلبي حاجة عالمية لتغيير خدمات الأجرة وتشارك المركبات.. إلى الطاقة الكهربائية لتقليص الانبعاثات وتحسين جودة الهواء في المدن».

وتعهدت «أوبر» الاعتماد الكامل على الطاقة الكهربائية في مركباتها بحلول 2025 في لندن، وبحلول 2030 في أميركا الشمالية وسائر أوروبا، وفق البيان.

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