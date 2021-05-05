وظائف متعددة لمقبس ولاعة سيارتك.. يجب أن تعرفها

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 مايو 2021, 11:40 صباحا

لا بد أنك تشاهد دائمًا مقبس ولاعة السجائر في سيارتك، ولكن هل تساءلت يوما عن وظائف أو فوائد لهذا الجزء في سيارتك، ومقبس الولاعة بإمكانية استخدامه في العديد من الوظائف المهمة للسيارة.

يتم تجهيز السيارات الحديثة بمقبس ولاعة ينتج قدرة كهربائية 12 فولت، وبالإضافة إلى وظيفته الأساسية في إشعال السجائر، فإنه يمكن توصيل هذا المقبس بالعديد من الأجهزة العملية المفيدة للسائقين، وذلك وفقا لموقع «موتوراتي».

تتنوع الملحقات التي يمكن استخدامها من خلال مقبس ولاعة السجائر، وتتضمن أدوات العناية بالسيارة مثل المفك الكهربائي أو المكانس الكهربائية وأضواء التحذير ومضخة هواء الإطارات.

ويمكن توصيل عدد من ملحقات الترفيه لمقبس ولاعة السجائر، ومنها مولد صوت المحرك، الذي يعمل على تضخيم الصوت المحرك، ليتشابه مع صوت السيارات الرياضية، وتتوافر أيضا وحدات المهايئ لمشغلات MP3 والراديو الرقمي وأجهزة الشحن، وأيضا محول الجهد بقدرة 220 فولت.

كذلك من مراوح التهوية والمدفأة، وحصير التدفئة التي يتم استخدامها في تدفئة المقاعد وأيضا أدوات تحضير المشروبات الساخنة مثل غلاية الماء وماكينة الإسبريسو.

لكن لا بد الحذر من الإفراط في تشغيل هذه الملحقات الكهربائية عبر المقبس، حيث بإمكانها تدمير البطارية خصوصا في حال تشغيل الأجهزة الكهربائية أثناء توقف السيارة، كما يجب الانتباه من أن الملحقات لا تعيق الرؤية ومراقبة الطريق بشكل جيد أثناء القيادة، حتى لا تتسبب في تشتت انتباه قائد السيارة أو تعيق حركته.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دباير (الحلقة 7)
فيديو
لمسة وفاء - مفتاح جبران (الحلقة 21)
فيديو
كاركاتير خيري - تحديات أمام السلطة الجديدة في ليبيا
كاريكاتير
ننشر حيثيات حكم المحكمة العليا بإعادة قضية سجن أبوسليم لـ«الاستئناف»
ليبيا
جريدة «الوسط»: سخونة أحداث تشاد تسخن ملف المرتزقة في ليبيا
ليبيا
الكيلاني: إيداع المبالغ المالية لمنحة الزوجة والأبناء بحسابات المواطنين بداية ...
ليبيا
ضبط متورطين في خطف طفلين بحي الأندلس قبل 4 سنوات
ليبيا
نصائح تجنبك الإصابة بالقدم السكري
طب وصحة
الدبيبة يعلق على عدم عقد اجتماع مجلس الوزراء في بنغازي
ليبيا
القيادة العامة: لا يربطنا أي رابط بالحكومة الموقتة سواء سياديا أو خدميا ولا على ...
ليبيا
إحالة قيمة «هدية رمضان» إلى حسابات 100 ألف أسرة بالمصارف
ليبيا
مديرية أمن بنغازي: ضبط «أخطر تشكيل عصابي» يمتهن سرقة السيارات
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسباب تجعل التمر كلمة السر لصيام صحي