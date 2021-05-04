تعديلات جديدة لبورش باناميرا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 مايو 2021, 12:21 مساء

حصلت سيارة بورش باناميرا الجديدة على رزمة تعديلات من TechArt؛ لتصبح نسخة فائقة وأكثر جرأة لسيارة البورش.
عملت TechArt على زيادة عرض السيارة بمقدار 2 إنش عند المحور الأمامي و3 بوصات عند المحور الخلفي، كما زودت المقدمة بمصد أمامي بمداخل هواء أكبر تحسن تدفق الهواء وتبريد الفرامل، حصلت السيارة على غطاء محرك من الكربون فايبر وجناح خلفي جديد ومشتت هواء سفلي، مع جنوط جديدة قياس 21 و22 إنش، وذلك وفقا لموقع «القيادي».

في المقصورة الداخلية سيتوافر مزيج من الجلد والكانتارا بأنماط وألوان مختلفة وخياطة متباينة ولمسات الكربون فايبر، مع شعارات TechArt متنوعة ومتفرقة حول السيارة.

ستحصل باناميرا GTS على 180 حصانا إضافية لتصبح بقوة 660 حصانا، أما باناميرا تيربو S فستحصل على 88 حصانا، وستصبح بقوة 710 أحصنة، ومن حيث الأداء تتسارع السيارتان من 0-100 كم/س خلال 3.4 ثانية و3.0 ثانية على التوالي.

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