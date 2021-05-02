64 ألف دولار سعر فورد رابتور الجديدة

ما زلنا ننتظر أن نرى سيارة فورد F-150 رابتور الجديدة على الطرقات خلال الأشهر الماضية، لكن الآن سنتعرف على أسعارها.



حيث عند الكشف عن السيارة لم تتحدث فورد عن أسعارها، لكنها أكدت عودة محركات V8 القوية وتحدثت عن تفاصيل الأداء والتجهيزات، وذلك وفقا لموقع «موتوراتي».



وبحسب ما أوردته إحدى المجلات الأمريكية فإن فورد F-150 رابتور الجديدة تأتي بسعر أساسي 64,145 دولار أمريكي، وهو ما يمثل قفزة كبيرة في السعر عن الجيل الماضي الذي كان يبدأ من 53,455 دولار.



وبعيدا عن زيادة السعر فسوف تحصل فورد رابتور على المزيد من الخيارات الباهظة مثل حزمة الراحة بـ795 دولار، وحزمة الرسومات الخارجية بـ1,075 دولار، وحزمة ألياف لكربون بـ995 دولار.